House of the Dragon: la prima puntata e le curiosità (senza spoiler)

L'attesissimo giorno del ritorno a Westeros è arrivato. Tre anni dopo l’ultimo episodio di Il Trono di Spade, alle 3 di questa notte è arrivata su Sky Atlantic in contemporanea con l'America la prima puntata di House of the Dragon, il prequel della leggendaria serie sbanca record dedicato alle vicende della casata dei Targaryen. La lunga attesa è finita, insomma, e dopo aver visto la prima puntata si può dire che l'inizio sia più che promettente. Senza spoiler, in questo articolo non ne troverete, basta guardare il primo episodio per capire che la serie evento di HBO parte forte e fa entrare da subito gli spettatori dentro le trame di corte facendo pregustare colpi di scena e grande dinamismo.

House of The Dragon, il prequel di Game of Thrones è arrivato

La macchina del tempo porta gli spettatori indietro di 200 anni rispetto agli eventi narrati nella "serie madre" e si concentra su uno degli eventi chiave nella storia di Westeros, la Danza dei Draghi, l'iconica battaglia per la successione al Trono di Spade. Al centro di tutto ci sono le mosse di re Viserys I (Paddy Considine) che tenta di nominare sua erede la giovane figlia, la principessa Rhaenyra (interpretata da Milly Alcock da giovanissima e poi da Emma D’Arcy da adulta), innescando il dissenso a corte e dando origine a una sanguinosa guerra civile. I tradizionalisti non sono infatti pronti a vedere una donna salire sul Trono di Spade e preferiscono il fratello minore del re, il Principe Daemon Targaryen (Matt Smith), un guerriero senza pari ma impulsivo e inaffidabile. La serie è ispirata al romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, co-creatore e fra i produttori esecutivi.

La principessa Rhaenyra Targaryen, Re Viserys e gli altri protagonisti

Scelto dai signori di Westeros per succedere al Vecchio Re, Viserys Targaryen si dimostra da subito un uomo appassionato, gentile e rispettabile che desidera solo portare avanti l'eredità di suo nonno. Ma gli uomini buoni non sono necessariamente dei grandi re. La sua primogenita è la principessa Rhaenyra Targaryen, di puro sangue Valyriano, abilissima nel cavalcare i draghi: molti sudditi e cortigiani pensano che non le manchi nulla per regnare se non il fatto di non essere nata uomo. E poi c'è il Principe Daemon Targaryen, fratello minore del Re Viserys ed erede al trono: guerriero impareggiabile e cavalcatore di draghi, possiede il vero sangue del drago. Gli basterà per salire sul trono di spade? Tra gli altri personaggi chiave ci sono Rhaenys Targaryen, la "regina mancata" (scartata come erede al trono dal Grande Concilio perché il regno le ha preferito suo cugino, soltanto perché uomo); Otto Hightower, il Primo Cavaliere del Re, e Lord Corlys Velaryon, “il serpente di mare”, il lord della casata Velaryon nonché il più famoso avventuriero nautico nella storia di Westeros.

House of The Dragon, il primo episodio



Quanto è costata la serie?

: il regnane brama un erede maschio che riporti la quiete nel suo regno sempre più turbolento e la regina Aemma Arryn potrebbe presto esaudire il suo grande desiderio essendo incinta di un figlio.Proprio per celebrare l’arrivo del nascituro, il Re indice un grande torneo cui parteciperanno i signori delle casate di tutto il regno. Intantoe passare le giornate con Alicent Hightower, sua grande amica., costringe Rhaenyra e riflettere sull’eventualità di diventare la prima donna a sedere sul Trono di Spade.. La prima puntata sarà disponibile dal 29 agosto anche con la versione in italiano, alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili anche on demand.

Tra effetti speciali e cast monstre, House of the Dragon sarebbe costata ad HBO circa 200 milioni di dollari, secondo i calcoli degli esperti dunque 20 milioni per ognuno dei dieci episodi. Una cifra clamorosa ma non da record: Game of Thrones era costata circa 100 milioni di dollari a stagione (in totale 800 milioni), mentre per la prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli al Potere, in arrivo su Amazon Prime Video i produttori hanno sborsato 465 milioni per gli otto episodi al via dal 2 settembre prossimo.