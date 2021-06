Fosca Innocenti: tutto sulla nuova serie con Vanessa Incontrada

È Vanessa Incontrada la nuova star delle fiction Mediaset. Dopo aver sbancato per anni gli ascolti di Rai1 grazie alle serie tv di cui è stata protagonista assoluta, l'attrice torna a Canale 5 con Fosca Innocenti, titolo tra i più attesi della prossima stagione televisiva: questa volta sarà un Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile, con cui tenterà di risolvere casi complicati e indagini apparentemente senza sbocco. Il punto debole di Fosca? Il suo migliore amico Cosimo, il titolare dell'enoteca vicina al commissariato. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla serie prodotta da Banijay Studios Italy.

Fosca Innocenti, la nuova serie con Vanessa Incontrada

Sono cominciate a fine aprile le riprese di Fosca Innocenti e dopo i primi ciak a Roma, da poche settimane Vanessa Incontrada è sul set che si è spostato ad Arezzo, cittadina dove sarà ambientata ambientazione della serie diretta da Fabrizio Costa. Mischiando realismo poliziesco e leggerezza da commedia sentimentale, la fiction racconta la storia di Fosca, una poliziotta che vive in un casolare di campagna circondato da campi di girasole, che ha ereditato dal padre: la donna ama andare a cavallo e un gran fiuto, dote che, mischiata ad uno straordinario istinto, la rende capace di riconoscere odori e profumi e dal quale si lascia guidare per risolvere i suoi intricati casi. Fosca Innocenti è prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy, mentre il soggetto e sceneggiatura sono di Dido Castelli e Graziano Diana.









C'è anche Francesco Arca nel cast della fiction di Canale 5

Un altro elemento chiave della nuova serie di Canale 5 sono i paesaggi della Toscana, che avranno un ruolo determinante anche per provare a conquistare il pubblico straniero (da sempre grande amante delle colline toscane), visto che la serie sarà distribuita all'estero con il titolo Fosca-A Tuscan policewoman. Nel cast della fiction di c'è anche Francesco Arca, che vestirà i panni di Cosimo, titolare dell'enoteca vicina al commissariato e soprattutto punto debole di Fosca. Quella che sembra solo un'amicizia, rischia infatti di nascondere ben altri sentimenti e proprio la decisione di Cosimo di lasciare tutto e partire per New York rimetterà improvvisamente in discussione ogni cosa.