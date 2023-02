Fosca Innocenti 2: le anticipazioni della quarta e ultima puntata

In un antico deposito di profumi, i poliziotti trovano il corpo di un giovane talentuoso da attirare le invidie di molti, in un mix di relazioni tossiche che rende ancora più complesse le indagini. Ma per Fosca le cose si complicano anche sul fronte privato: questa volta rischia davvero di perdere per sempre il suo casale. Si annuncia ricca di colpi di scena l'ultima puntata di Fosca Innocenti 2, la serie di Canale 5 con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, che quest'anno ha subito una flessione negli ascolti nonostante la buona scrittura della trama e il cast di livello. Ecco cos'accadrà nel gran finale, in onda venerdì 3 febbraio.

Fosca Innocenti 2, le anticipazioni dell'ultima puntata

La vicequestore di Arezzo Fosca Innocenti (Vanessa Incontrada) e Cosimo (Francesco Arca), più uniti che mai, affrontano una sfida che ormai sembra persa: Lapo (Giovanni Scifoni) ha infatti trovato un acquirente per il casale e così Fosca rischia perdere il casale dov'è nata e cresciuta. Nel frattempo, la poliziotta indaga sulla morte di un talentuoso esperto di profumi, ucciso durante un importante concorso: l'autopsia rivela la vera causa del decesso, grazie anche all'infallibile olfatto di Fosca che ha percepito una particolarità sul luogo del delitto.

L'ultima complicata indagine di Fosca

Tra i finalisti del concorso due partecipanti, entrambi molto competitivi e critici nei confronti della vittima, potrebbero essere gli assassini. Il caso è molto intricato e Fosca deve vagliare anche la posizione del padre adottivo del ragazzo: famoso esperto di profumi e creatore di indimenticabili essenze, l'uomo sembra avere un lato torbido da nascondere. Oltre gli impegni professionali, anche i componenti della squadra si trovano alla resa dei conti delle loro scelte sentimentali e personali mentre Fosca si troverà ad affrontare dei terribili imprevisti che la costringeranno a rivalutare l’amata figura paterna e ad affrontare per l'ultima volta Lapo, che rischia di distruggere la serenità finalmente raggiunta.