Ecco i codici segreti per semplificare le ricerche su Netflix

Al diavolo le serate interminabili, spese non dietro a un film, ma dietro la sua ricerca affannosa. Il New York Post, zeppo di giornalisti forse stufi di trovarsi di fronte la stessa homepage, le stesse proposte di sempre, ha messo nero su bianco i codici che Netflix ha deciso di secretare: piccole stringhe numeriche, in grado di semplificare la ricerca di un titolo papabile.

L’algoritmo, certo, è un portento, uno fra i più sofisticati mai sviluppati da una Big Tech. Da solo, è in grado di analizzare i contenuti visti con una cura tale da proporne di nuovi. Cose che, nell’80% dei casi, vengono accolte dall’utente, guardate e, pure, apprezzate. Nessuno, dunque, oserebbe dire male dell’algoritmo. Non nell’80% dei casi sopracitati. Nel 20% restante, però, qualche brutta parola è d’obbligo. L’algoritmo con il quale Netflix ha costruito la propria piattaforma è sofisticato, sì, ma limitato. Nel tentativo disperato di compiacere i suoi utenti, proponendo loro cose in linea con quel che hanno visto in passato, finisce per tagliare fuori dalla homepage tutto il resto, tutto quel che crede poterli deludere. Chiunque abbia guardato una commedia romantica sarà costretto a viverla all’infinito, un incubo modello piattaforma streaming. Un incubo cui il New York Post ha deciso di porre rimedio.

La testata statunitense ha pubblicato online i codici che danno accesso alle sotto-categorie di Netflix, roba impensabile. Serve un film sul basket, una commedia sensuale, un film matto o una storia strappalacrime? Netflix possiede una categoria apposita. È sufficiente scorrere l’elenco, individuare il codice più adatto ai propri bisogni e digitarlo nello spazio di ricerca della piattaforma. Se, invece, a Netflix si accede tramite browser, è necessario impostare la Url digitando «netflix.com/browse/genre/» seguito dalla sequenza numerica della categoria desiderata.







AVVENTURA

Avventure – 7442

Azione e Avventura – 46576

Azione e Avventura Militare – 2125

Azione e Avventura – Spionaggio – 10702

Commedie d’Azione – 43040

Crime Action e Avventura – 9584

Film d’Azione Asiatici – 77232

Film su Arti Marziali – 8985

Thriller d’Azione – 43048

Western – 7700



ANIME E CARTONI

Anime – 7424

Animazione per adulti – 1181

Anime Azione – 2653

Anime Commedia – 9302

Anime Dramma – 452

Anime Fantasy – 11146

Anime Horror – 10695

Anime per la Famiglia – 3063

Anime Sci-Fi – 2729

Anime Series – 6721

Cartoni tv – 11177

Film basati su libri per bambini – 10056

Istruzione per bambini – 10659

Musica per bambini - 52843

Per tutta la famiglia – 51056

Storie con animali – 5507

Tv per bambini – 27346



CLASSICI

Film Classici – 31574

Classici Commedia – 31694

Classici Dramma – 29809

Classici Sci-Fi & Fantasy – 47147

Classici Thriller – 46588

Classici Western – 47465

Epici – 52858

Film di Guerra classici – 48744

Film di Guerra classici stranieri – 32473

Film Muti – 53310

Film Noir – 7687



Film Sperimentali – 11079







COMMEDIE

Commedie – 6548

Commedie Adolescenziali – 3519

Commedie Dark – 869

Commedie Pazzoidi – 9702

Commedie Politiche – 2700

Commedie Romantiche – 5475

Commedie da Seconda Serata – 1402

Commedie Sport – 5286

Commedie Straniere – 4426

Mockumentaries (Falsi documentari) – 26

Satira – 4922

Slapstick – 10256



Stand-up Comedy – 11559







CULT

Campy Movies – 1252

Commedie Cult – 9434

Cult Horror – 10944

Cult Sci-Fi & Fantasy – 4734

Film Cult – 7627

Film Horror di Serie B – 8195



DOCUMENTARI

Documentari – 6839

Documentari Biografici – 3652

Documentari Crime – 9875

Documentari Guerra – 4006

Documentari Musica & Concerti – 90361

Documentari Politica – 7018

Documentari Religione – 10005

Documentarie Scienza e Natura – 2595

Documentari Società & Cultura – 3675

Documentari Spiritualità – 2760

Documentari Sport – 180

Documentari Storia – 5349

Documentarie Stranieri – 5161

Documentari Viaggio & Avventura – 1159



DRAMMA

Dramma – 5763

Drammi a Sfondo Sociale – 3947

Drammi Adolescenziali – 9299

Drammi Basati su Libri – 4961

Drammi Basati su Storie vere – 3653

Drammi Biografici – 3179

Drammi Classici – 29809

Dramma Crimine – 6889

Drammi Guerra – 11

Drammi Indipendenti – 384

Drammi Legali – 528582748

Drammi Lgbtq – 500

Drammi Politici – 6616

Drammi Romantici – 1255

Drammi Showbiz – 5012

Drammi Stranieri – 2150

Drammi Sport – 7243

Drammi su Problemi Sociali – 3947

Storici o In costume – 12123

Strappalacrime – 6384



FANTASCIENZA

Alieni Sci-Fi – 3327

Azione Sci-Fi & Fantasy – 1568

Classici Sci-Fi & Fantasy – 47147

Cult Sci-Fi & Fantasy – 473

Fantasy Film – 9744

Sci-Fi Avventura – 6926

Sci-Fi Drammi – 3916

Sci-Fi Film Horror – 1694

Sci-Fi Thriller – 11014

Sci-Fi & Fantasy – 1492

Sci-Fi & Fantasy Stranieri – 6485



FEDE E SPIRITUALITÀ

Fede & Spiritualità – 26835

Fede & Spiritualità Film – 52804

Fede & Spiritualità per Bambini – 751423

Film d’Essai – 29764

Film Stranieri – 7462



FILM INDIPENDENTI

Commedie Indipendenti – 4195

Drammi Indipendenti – 384

Film Indipendenti – 7077

Film Sperimentali – 11079

Indipendenti Azione & Avventura – 11804

Indipendenti Romantici – 9916



Indipendenti Thriller – 3269







HORROR

Commedie Horror – 89585

Film Horror – 8711

Film Horror di Serie B – 8195

Film con Creature Fantastiche – 6895

Film Horror Cult – 10944

Film Horror con Vampiri – 75804

Film Horror con Zombie – 75405

Film Horror Stranieri – 8654

Film Horror sugli Abissi Marini – 45028

Film Horror su Lupi Mannari – 75930

Film Horror sul Soprannaturale – 42023

Film Slasher con Serial Killer – 8646

Film su Mostri – 947

Horror Adolescenziali – 52147

Horror sulla Sopravvivenza – 2939659

Storie sul Satanismo – 6998



LGBTQ

Film Lgbtq – 5977

Commedie Lgbtq – 7120

Documentari Lgbtq - 4720

Drammi Lgbtq – 500

Film Romantici Lgbtq – 3329

Film Stranieri Lgbtq – 8243

Serie tv Lgbtq – 65263



MUSICA

Musica – 1701

Musica Bambini – 52843

Musica Latina – 10741

Concerti di World Music – 2856



MUSICAL

Musical – 13335

Musical Classici – 32392

Disney Musicals – 59433

Musical sul Mondo dello Spettacolo – 13573



Stage Musicals – 55774







STRANIERI

Azione e Avventura Stranieri – 11828

Commedie Straniere – 4426

Documentari Stranieri – 5161

Drammi Stranieri – 2150

Film Romantici Stranieri (7153

Film Stranieri Classici – 32473

Film Stranieri Horror – 8654

Film Africani – 3761

Film Australiani – 5230

Film Belgi – 262

Film Cinesi – 3960

Film Coreani – 5685

Film Europa dell'Est – 5254

Film Francesi – 58807

Film Giapponesi – 10398

Film Greci – 61115

Film Indiani – 10463

Film Inglesi – 10757

Film Irlandesi – 58750

Film Italiani – 8221

Film Latino America – 1613

Film Medio Oriente – 5875

Film Neozelandesi – 63782

Film Olandesi – 10606

Film Russi – 11567

Film Scandinavi – 9292

Film Sudest Asiatico – 9196

Film Spagnoli – 58741

Film Tedeschi – 58886

Film d’Azione Asiatici – 77232

Film di Bollywood – 5480

Film e Tv in Arabo – 107456

Film e Tv Brasiliani – 100373

Stranieri Lgbtq – 8243

Stranieri Sci-Fi & Fantasy – 6485

Thriller Stranieri – 10306



ROMANTICISMO

Classici Romantici – 502675

Commedie Romantiche – 5475

Drammi Romantici – 1255

Film Romantici – 8883

Film Romantici Eccentrici – 36103

Film Romantici Indipendenti – 9916

Film Romantici Sensuali – 35800

Film Romantici Stranieri – 7153



SPORT

Arti Marziali, Boxe e Wrestling – 6695

Commedie Sportive – 5286

Documentari sullo Sport – 180

Drammi Sportivi – 7243

Film e Tv sul Baseball – 12339

Film e Tv sulla Boxe – 12443

Film e Tv sul Calcio – 12549

Film e Tv sul Football – 12803

Film sul Basket – 12762

Film Sportivi – 4370



Sport e Fitness – 9327







THRILLER

Crime Thriller – 10499

Gialli e Misteri – 9994

Film di Gangster – 31851

Thriller – 8933

Thriller Classici – 46588

Thriller d’Azione – 43048

Thriller di Fantascienza – 11014

Thriller di Spionaggio – 9147

Thriller Indipendenti – 3269

Thriller Psicologici – 5505

Thriller Politici – 10504

Thriller Sensuali – 972

Thriller Stranieri – 10306

Thriller sul Soprannaturale – 11140



SHOW TV

Azione e Avventura Tv – 10673

Commedie Tv – 10375

Documentari Tv – 10105

Drammi Tv – 11714

Fantascienza e Fantasy Tv – 1372

Gialli e Misteri Tv – 4366

Horror Tv – 83059

Miniserie – 4814

Programmi Tv Cult – 74652

Programmi Tv di Argomento Militare – 25804

Programmi Tv su Cibo e Viaggi – 72436

Programmi Tv su Natura e Scienza – 52780

Reality – 9833

Serie Tv – 83

Serie Tv Britanniche – 52117

Serie Tv Coreane – 67879

Serie Tv Classiche – 46553

Serie Tv Crime – 26146

Serie Tv per Adolescenti - 60951

Tv per Bambini – 27346