Vecchie conoscenze e new entry, avventure, drammi, nuovi amori. E un colpo di scena che riguarderà Suor Angela. Che Dio ci aiuti 7 parte col botto e si annuncia più movimentata che mai, con Elena Sofia Ricci che un po' alla volta lascerà la serie dopo aver collezionato dodici anni di grandi successi. Un ruolo sempre maggiore lo avrà dunque Francesca Chillemi, nei panni di Azzurra, la novizia finalmente pronta a prendere i voti e a diventare suora. Nel mezzo, il convento degli Angeli Custodi sarà il crocevia di storie e passioni pronte a conquistare il pubblico. Ecco cos'accadrà nella prima puntata della serie co-prodotta da Rai Fiction e LuxVide, diretta da Francesco Vicario eIsabella Leoni, in onda giovedì 12 gennaio.

Che Dio ci aiuti 7, le anticipazioni della prima puntata

Suor Costanza (Valeria Fabrizi) non c’è più e il Convento è nelle mani di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) che, forse per la nuova responsabilità, è diventata precisina. La prima a soffrirne è Azzurra (Francesca Chillemi) che cerca di scuoterla sperando che torni come prima. Le due ancora non sanno, o forse lo immaginano, che dovranno affrontare una prova difficile e dolorosa: imparare a cavarsela l’una senza l’altra. Suor Angela, infatti, mancherà per un po’ ma non andrà lontano, mentre Azzurra dovrà imparare a gestire i nuovi arrivi convento.

Emiliano a un passo dal matrimonio

Intanto lo psichiatra Emiliano Stiffi (Pierpaolo Spollon) sta organizzando il suo matrimonio, ma è anche alle prese con una paziente, Luisa, mamma di un bambino di 6 anni, Elia (Valerio Di Domenicantonio): sarà questo caso a portare in convento una nuova suora molto rigorosa, Suor Teresa (Fiorenza Pieri), che da subito si scontrerà con Azzurra. Le due infatti, caratterialmente sono agli antipodi. Ma il convento sarà più affollato che mai: arriveranno anche Ludovica (Emma Valenti) e Cate (Ileana D’Ambra), due ragazze che non potrebbero essere più diverse. Entrambe però nascondono un segreto: perché sono finite ad Assisi?