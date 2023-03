Ecco gli ONEUS, i Concept Kings della quarta generazione del K-pop

Il nome del gruppo, ONEUS, combina le parole "One" e "Us", a dare l'idea di essere un tutt'uno con i propri fan. Composto da cinque talentuosi membri, Seoho, Leedo, Keonhee, Hwanwoong e Xion, gli ONEUS sono un boy group K-pop in ascesa su cui è proiettata l'attenzione di tutta l'industria musicale fin dal loro debutto nel 2019.

Formato dalla RBW Entertainment, la stessa agenzia che ha dato i natali al popolare girl group MAMAMOO, il gruppo ha debuttato il 9 gennaio 2019 con il suo primo mini-album, "Light" e la title track "Valkyrie". La canzone ha rapidamente conquistato popolarità per il suo ritmo potente e l'intensa coreografia, facendo guadagnare al gruppo la prima vittoria in uno show musicale, "M Countdown", solo tre settimane dopo il debutto.

Dal loro debutto gli ONEUS hanno pubblicato diversi album e singoli di successo, tra cui il loro secondo mini-album, "Raise Us", e il loro primo album completo, "Devil". Il loro stile musicale è spesso descritto come una fusione di K-pop e musica tradizionale coreana, poiché incorporano nelle loro canzoni elementi classici della musica coreana come lo strumento tradizionale haegeum.

Oltre che per la loro musica, gli ONEUS si sono fatti notare anche per le loro apparizioni nei variety show e per le interazioni con i fan sui social media. I membri hanno mostrato il loro lato giocoso e divertente in programmi come "Idol Room" e "Weekly Idol", facendosi amare ancora di più dai fan.

Che siate Tomoon (questo il nome del fandom) di vecchia data o che stiate scoprendo gli ONEUS per la prima volta, con le loro prossime apparizioni in festival come il Kpop.flex e We Bridge Expo, potrete gustarvi in prima persona quello che gli ONEUS hanno da offrire.



Panorama.it li ha intervistati.





Piacere di conoscervi, ragazzi. Potete presentarvi ai nostri lettori?



KEONHEE: Ciao! Siamo gli ONEUS! Siamo un gruppo K-pop composto da 5 membri, ognuno con il proprio fascino e talento! Ci piace sperimentare molti generi musicali diversi e comunicare con i nostri fan e il pubblico portando tanta energia positiva sul palco.



Cominciamo parlando del vostro tour. Gli show sono stati eccezionali; qual è la parte migliore del mostrare il proprio talento su un palco?

Hwanwoong: Penso che la parte migliore sia il fatto che possiamo trasmettere direttamente la nostra energia ai fan attraverso esibizioni di grande impatto.



Leedo: È davvero bello poter mostrare diversi lati di me stesso sui vari palcoscenici per i quali mi sono preparato.



Vi siete esibiti in Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti e Sud America. Ma... possiamo sperare di vedervi presto in Europa e magari in Italia?



Xion: Voglio davvero incontrare i fan di tutto il mondo! Se ci sarà la possibilità nel prossimo futuro, voleremo e verremo a visitare l'Italia! Vi prego di aspettarci!



Seoho: Siamo pronti a partire. Per favore, aspettateci!



Dopo tutto... avete un forte legame con l'Italia. Avete girato un video in una villa nella campagna italiana e il vostro primo libro fotografico è stato realizzato a Milano. Avete qualche bel ricordo dell'Italia che vorreste condividere? O qualcosa che non siete riusciti a vedere/provare e che vorreste sperimentare?

Leedo: Ricordo la prima volta che ho mangiato una bistecca T-Bone con i membri del gruppo in Italia, ma non sono riuscito a controllare la quantità e ne ho ordinata troppa perché non sapevo come ordinarla.



Siete conosciuti come i Concept King della quarta generazione di idol. È un'etichetta in cui vi riconoscete?

Seoho: Ci piace perché il motivo di un soprannome così bello è la prova che gli ONEUS hanno gestito bene i vari concept.



Malus ci ha mostrato il vostro lato sexy e sensuale. Cosa vorreste mostrarci la prossima volta?

Hwanwoong: Sto pensando molto al prossimo concept. Stiamo puntando a una nuova sfida che solo ONEUS sono in grado di affrontare.



Same Scent ha vinto molti programmi musicali coreani e ne avete registrato anche una versione in inglese. Se poteste descrivervi con un profumo, quale sarebbe e perché?

Seoho: È un profumo legnoso. Mi piace e vorrei caratterizzarlo come il profumo che ha il legno perché sembra diventare più duro, come un albero, con il passare del tempo.

Leedo: È difficile descrivermi come un profumo, ma mi piacerebbe essere descritto come un profumo di ammorbidente perché mi piace un profumo discreto ma normale proprio come quello di un ammorbidente.

Keonhee: Profumo di cotone. La sensazione che più desidero trasmettere alle persone attraverso la musica è il comfort. Fortunatamente, i fan e le persone che mi circondano sembrano dirmi che hanno ottenuto molto conforto e forza grazie a me. Ci sono molti altri motivi di fascino, ma credo che il profumo di cotone, che mi dà calore ogni volta che lo percepisco, sia quello che mi si addice di più.

Hwanwoong: Voglio essere il profumo dell'inverno; voglio essere la persona che non vedi l'ora di incontrare come il brivido della neve.

Xion: Vorrei essere un profumo accogliente come una coperta. Penso che sia questa la fragranza che voglio essere. Essere avvolti in una coperta ti fa sentire avvolto, a tuo agio e protetto. Voglio essere quel tipo di persona per i miei fan.



Continuate a crescere musicalmente e nelle vostre esibizioni. Qual è la parte più impegnativa dell'essere un idol?

Seoho: La cosa più difficile sembra essere il crollo o il burnout che arriva mentre si continua a crescere.

Leedo: Sembra difficile perché ci sono alcune restrizioni su ciò che posso fare. A volte è complicato passare del tempo con la mia famiglia o i miei amici.

Keonhee: Come artista e come artista sul palco, ho il desiderio di mostrare performance sempre migliori, e dato che ricevo attenzione e amore da molte persone, penso che a volte io abbia paura di agire in modo controllato in qualsiasi azione. Tuttavia, facciamo sempre del nostro meglio per ripagare l'amore che i fan ci hanno dato.

Hwanwoong: Tutte le professioni sono uguali, ma la parte più difficile è che ci sono molti aspetti da considerare, e alcune situazioni sono incerte e imprevedibili, ma mi piace il fatto che io possa avere speranza e che tutto sia possibile.

Xion: Prima di tutto, grazie mille per aver amato il nostro album e la nostra musica. Se c'è qualcosa di difficile, credo di essere molto preoccupato per il tipo di messaggio che trasmetterò con il prossimo album, per la storia che racconterò ai fan e per il tipo di musica e di show che mostrerò ai fan, perché ricevo molto amore ogni volta che pubblico un album. È difficile, ma credo che sia una preoccupazione felice.



I ToMoon orbitano intorno a voi e vi danno forza. C'è qualcosa che vorreste dire loro e che non avete mai detto?

Seoho: Non ricordo cosa non ho detto, ma voglio dir loro tutte le cose belle di questo mondo.

Leedo: Sono il tipo che dice tutto quello che vuole dire di momento in momento, anche dopo che il tempo è passato, quindi posso pensare a qualcosa adesso.

Keonhee: Dico spesso grazie e trasmetto affetto ai miei fan, ma per quanto possa esprimere i miei sentimenti, spesso non mi sembra abbastanza. Quindi, penso di dover lavorare sempre duramente perché voglio apparire come una persona di cui essere fieri. Grazie mille, e voglio dire ai miei fan che sono indescrivibili e molto speciali per me.

Hwanwoong: Avete cambiato la mia vita.

Xion: ToMoon, grazie per averci sempre dato fiducia e sostenuto. Siamo insieme da molto tempo, ma credo che ci siano ancora molte cose in cui devo migliorare e perfezionarmi. Continuiamo a sostenerci a vicenda e a camminare insieme per molto tempo. Vi amo.



Pensando a tutta la vostra discografia, c'è una canzone in particolare in cui vi riconoscete?

Seoho: Amo tutti i miei lavori, ma se dovessi sceglierne uno solo, sarebbe LUNA.

Leedo: Penso che sia LUNA. È stata la prima volta che gli ONEUS hanno vinto il primo posto in un programma musicale coreano e penso che la canzone e l'interpretazione siano le più adatte agli ONEUS, quindi sono molto legato a LUNA.

Keonhee: Ci sono così tante canzoni, e ogni canzone è molto speciale per me. Ma quella intitolata "A Song Written Easily" è una canzone che significa molto per me. Il mio sogno è sempre stato quello di trasmettere emozioni attraverso la musica. Nei primi giorni del mio debutto, quando ero giovane e non conoscevo ancora tutto, mi preoccupavo per le mie performance sul palco, e una fan ha pianto e mi ha detto di aver ricevuto tanta forza dalla mia voce quando si sentiva molto stanca, e questo ha significato tutto per me.

Hwanwoong: TO BE OR NOT TO BE. Ho un ricordo molto forte di quella canzone.

Xion: Ultimamente ho pensato molto a "Valkyrie". È sia la canzone di debutto che l'album più difficile che gli ONEUS hanno preparato, e dato che è il primo album del gruppo ad essere distribuito in tutto il mondo, è stato ancora più impegnativo.



Pensando al periodo precedente al debutto, se poteste dare un consiglio a voi stessi, quale sarebbe?

Hwanwoong: Non avere paura e fai quello che vuoi fare. Sei più che capace di farlo.

Seoho: Ho così tanti consigli da dare come cantante che vorrei poter dare lezioni di canto.



Avevate dei modelli di riferimento nell'industria prima di debuttare? E se sì, sono ancora gli stessi?

Keonhee: Quando ero giovane, IU è stata la mia più grande influenza musicale e il mio modello di riferimento. La sua musica mi dava tanto conforto e io volevo dare lo stesso sollievo agli altri attraverso la mia musica. Naturalmente ho ancora un grande rispetto per lei e voglio emularla in molti modi, ma continuando a lavorare ho sviluppato una mentalità che mi porta a imparare uno per uno i punti di forza di molti altri artisti. Sono diventato ambizioso nel voler diventare una persona migliore sotto tutti gli aspetti.



Il vostro suono è davvero unico. Ma se poteste, c'è qualcuno con cui vi piacerebbe collaborare?

Leedo: Mi piacerebbe lavorare con gli artisti della RBW.

Seoho: Mi piacciono così tanto le canzoni di Bruno Mars che un giorno vorrei collaborare con lui.



Se ognuno di voi potesse descrivere gli altri membri con una sola parola, quale sarebbe?

Seoho: Leedo-Proteina, Keonhee-Pororo, Hwanwoong-Focus, Xion-Combinaguai

Leedo: Seoho- Arcobaleno, Keonhee- Nuvola, Hwanwoong- Stella, Xion- Sole

Keonhee: Seoho- Giallo, Leedo- Nero, Hwanwoong- Rosso, Xion- Viola

Hwanwoong: Seoho- BLACK MIRROR, Leedo-Valkyrie, Keonhee- A Song Written Easily, Xion-Luna

Xion: Seoho- una caramella che non sa dove rimbalzare, Leedo- un combinaguai, Keonhee- One Bite, Hwanwoong- una tartaruga



Chi sono ora gli ONEUS?

Seoho: Siamo una squadra con una forte individualità e un'insostituibile unicità.

Leedo: Penso che il nostro sia un gruppo che sta crescendo passo dopo passo e che può migliorare ulteriormente in futuro.

Keonhee: Penso che la nostra squadra abbia un fascino molto particolare. Siamo molto ambiziosi e cerchiamo sempre di fare del nostro meglio in ogni cosa, cosa che credo ci aiuti a migliorare costantemente. In futuro, noi cinque ci impegneremo ancora di più per trasmettere una buona energia ai nostri fan e al pubblico con un fascino e delle performance sempre più variegate.

Hwanwoong: Siamo un gruppo in costante crescita ed evoluzione, e anche noi siamo curiosi del nostro futuro.

Xion: Penso che il gruppo ONEUS sia un team molto amichevole. Spero che molte persone continuino a vederci e a percepire la cultura coreana, la bellezza e il fascino del K-pop.