Oasis: al cinema il leggendario concerto di Knebworth

«Knebworth per me è stato la Woodstock degli anni 90. Le uniche cose importanti erano la musica e i fan. Non mi ricordo molto di quel concerto, ma non lo dimenticherò mai. È stato biblico».Così si è espresso Liam Gallagher a proposito delle due serate che si sono tenute il 10 e l'11 agosto 1996, quando oltre 250 mila fan da tutto il mondo confluirono a Knebworth Park, nell'Hertfordshire, per assistere al leggendario show degli Oasis.

Diretto dal regista vincitore di Grammy Award, Jake Scott, il film è una celebrazione cinematografica di uno dei concerti live più iconici degli ultimi 25 anni. Un docufilm, tra musica e aneddoti dei fan che ricordano in prima persona quel weekend straordinario.

A partire dal 19 novembre lo storico live sarà disponibile in vari formati: 2 cd, 3 lp e Dvd/Blu-ray.

I biglietti per la Woodstock dei fratelli Gallagher erano stati messi in vendita l'11 maggio 1996. Fuori dai negozi di musica e dalle biglietterie si erano formate code fin dalla notte prima, e i fan di tutto il mondo passarono la giornata al telefono tentando di contattare gli operatori per prenotare i biglietti. Il concerto raggiunse il sold out in meno di 24 ore, surclassando tutti i record del botteghino inglese. Gli organizzatori avevano stimato che la band avrebbe potuto vendere il doppio o il triplo dei tagliandi. Venne poi calcolato che più del 2% della popolazione del Regno Unito aveva tentato di comprare i biglietti.

Il film sarà visibile nei cinema italiani il 27-28-29 settembre. Per informazioni cliccate su: www.oasisknebworth1996.com