I Maneskin incendiano la finale di X Factor

Di tutta la finale di X Factor 2021 quello che ricorderemo sino sicuramente i quattro minuti di Beggin', quattro minuti a cura dei Maneskin che nel talent show erano arrivati secondi ai tempi della loro partecipazione quando nessun avrebbe mai potuto immaginare quel che sarebbe successo nel 2021.

Dall'ultimo Festival di Sanremo stravinto con Zitti e buoni i Maneskin hanno bruciato tutte le tappe infilando trionfo internazionale dietro l'altro e portando il rock italiano nel mondo come mai nessun altro rima: L'incendiaria esibizioni ieri sera al Forum di Assago durante la finale di X Factor ha messo il sigillo a un anno da ricordare per la band romana. La loro versione di Beggin' è come sempre straripante dal vivo e non è un caso che da mesi stazioni nelle zone alte della classifica americana. Beggin' è stato anche uno dei pochi momenti esaltante della finale di un'edizione senza scossoni. Ha vinto il più rassicurante Baltimora, anche se in molti tifavano per gIANMARIA, ma il televoto ha deciso così.



A dirla tutta i Maneskin a X Factor hanno oscurato anche i Coldplay sempre più immersi in una melassa pop dance un po' ripetitiva. Dalla loro i Maneskin in questo momento hanno veramente tutto, inclusa una presenza scenica decisamente superiore a quella dei competitor. Vederli in azione al Forum con il pubblico in delirio (intono alle 23 hanno presentato anche un medley che includeva Mammamia, Zitti e buoni e I wanna be your slave) fa un certo effetto, soprattutto se si aziona la macchina del tempo e si ritorna al quattro anni fa quando a X Factor sono arrivati secondi preceduti da Lorenzo Nicitra.

Era il 2017 e i quattro romani avevano tutti i favori del pronostico, ma alla fine non vinsero. Poco male, perché li attendevano altre vittorie e non solo sul suolo italiano. Perché se c'è una cosa davvero importante dietro il loro trionfo è aver rotto per sempre il tabù che aleggiava intorno a qualsiasi band italiana ci provasse fuori dai nostri confini. Grazie ai Maneskin lo stereotipo "pizza, spaghetti e mandolino" è diventato obsoleto. Non era facile e nemmeno scontato...