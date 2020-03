Il Pagante- La notte di Milano, il video

In questo momento difficile siamo tutti chiamati a una maggiore sensibilitá e impegno. Lo sa anche Il Pagante, da sempre simbolo tra i giovani italiani del vivere spensierato e divertente. Eppure oggi anche la socialitá ha un prezzo da pagare che non ci possiamo permettere, in termini di rischio per la salute di tutti. Attraverso un video emozionante che ritrae Milano deserta e descrive memorie di tempi migliori, i ragazzi del Pagante vogliono ricordarci il valore dello stare tutti insieme, qualcosa che davamo per scontato ma che non lo è piú.





La Notte Di Milano - Coronavirus www.youtube.com





Mentre siamo chiusi nelle nostre case un pensiero va ad amici e conoscenti, mai cosí distanti ma in un certo senso mai cosí uniti contro un unico nemico. Quel nemico che ha spento la luce sulla nostra cittá, quel nemico che ha gettato Milano nel buio.

Una cittá che fino a ieri era in forte crescita, ora fatica a respirare attaccata a un ventilatore.

Dopo la notte viene sempre il giorno, la speranza del Pagante è che possa essere l'alba di un mondo piú consapevole delle sue fortune, dove il privilegio di un ballo in un locale e della vita sociale in generale acquisisca il significato che davvero ha: qualcosa di inestimabile.

Testo di Jean Ferretti





