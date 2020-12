Eminem pubblica a sorpresa il nuovo album "Music To Be Murdered By – Side B”

Una delle maggiori sfide per un artista è quella di evolversi stilisticamente, senza però scontentare troppo i fan della prima ora, catturati da un determinato tipo di sound. Una sfida che risulta particolarmente ostica per i rapper, per i quali, molto spesso, l'album di debutto risulta poi il migliore della loro carriera (si pensi ai debutti folgoranti di Nas, Jay-Z e Snoop Dogg). Prima di tutto perché, per chi comunica prevalentemente con le parole, dopo anni ci sono sempre meno urgenza artistica e meno storie interessanti da raccontare.

Il secondo motivo è la difficoltà, soprattutto per i rapper della cosiddetta old school, di tenere il passo con le ultime tendenze musicali, che oggi vedono trionfare le sonorità ipnotiche e dopate della trap, senza ripetere pedissequamente le sonorità di 10-20 anni fa. Un difficile lavoro di equilibrismo, che negli ultimi anni Eminem ha cercato di fare negli album Revival, Kamikaze e Music To Be Murdered, lontani, però, dai fasti degli inarrivabili The Slim Shady LP, The Marshall Mathers LP 1, The Eminem Show e The Marshall Mathers LP 2.

Stanotte è uscito a sorpresa il suo nuovo album Music To Be Murdered By – Side B, il proseguimento del precedente Music To Be Murdered By, pubblicato lo scorso 17 gennaio e che includeva il singolo Godzilla (feat. Juice WRLD), certificato oro nel nostro Paese. Non una 'deluxe edition', come quelle che affollano i negozi nel periodo natalizio, ma un vero e proprio nuovo progetto discografico che contiene 16 tracce inedite. Tra le collaborazioni, troviamo al solito grandi nomi, come quelli di Dr. Dre, Skylar Grey, Ty Dolla $ign, Sly Piper, MAJ e White Gold.Il rapper di Detroit, uno dei più grandi mc viventi con all'attivo oltre 250 milioni di dischi venduti nel mondo, un Premio Oscar e 15 Grammy Awards in bacheca, inserito da Rolling Stone USA tra i "100 migliori artisti di tutti i tempi", racconta con le consuete rime funamboliche l'epidemia del COVID-19 e le ultime vicende della politica Usa nel video del primo singolo estratto Gnat, diretto da Cole Bennett, già disponibile su Youtube.