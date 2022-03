I DRIPPIN dimostrano che anche un cattivo può diventare un supereroe

Può un cattivo diventare un supereroe? La risposta può essere trovata in sette talentuosi e affascinanti ragazzi della Corea del Sud. Sono i DRIPPIN, un boy group esordiente sotto la Woollim Entertainment e le cui pr a livello globale sono gestite dalla MJ Tonz Entertainment, il cui ritorno nell'industria K-pop lo scorso gennaio ha lasciato ogni appassionato di k-pop scioccato dal loro talento. Il gruppo, formato da Hyeop, Yunseong, Changuk, Dongyun, Minseo, Junho e Alex, ha debuttato nel 2020 con l'album Boyager e ora è pronto a mostrare altre sfaccettature in un nuovo album. Con Villain, i DRIPPIN sono stati in grado di uscire dalla rookie-comfort-zone e correre verso la loro missione di diventare una delle voci più influenti della K-wave. La promozione del loro album è iniziata sui loro social media, che sono apparsi per un po' come completamente hackerati. Dreamin - il fandom dei ragazzi - ha teorizzato immediatamente che qualcosa stesse accadendo all'interno del gruppo. Il risultato è stato oltre ogni immaginazione. Villain è un album di sei tracce, è oscuro, misterioso e incantevole. Ti tiene agganciato dalla prima nota fino all'ultima. Ci si può innamorare di un Villain? Guardando Hyeop, Yunseong, Changuk, Dongyun, Minseo, Junho e Alex... Possiamo assicurarvi che è possibile, davvero.



Panorama.it ha avuto la possibilità di parlare con i ragazzi.

Congratulazioni per il vostro ritorno! Potete presentarvi ai lettori di Panorama?

Hyeop: Ciao, siamo i Drippin, il gruppo che entrerà nella storia del Kpop, io sono il vocalist principale Hyeop!

Yunseong: Ciao! Si può dire che posso controllare i cuori dei Dreamin, io sono Yunseong!

Changuk: Ciao! Sono Changuk che è tornato in Villain capace di controllare il tempo!

Dongyun: Ciao! Sono Dongyun di Drippin!

Minseo: Ciao, Italian Dreamins, io sono il puro Minseo!

Junho: Ciao, lettori! Io sono Junho che metterà il vostro cuore in fiamme!

Alex: Ciao! Sono il predatore di Drippin, Alex!



Allora. Iniziamo con il nome del vostro nuovo mini-album - Villain. Come l'avete scelto?

Yunseong: Credo che abbia a che fare con noi che otteniamo i nostri poteri speciali. Inoltre, ci sono cattivi totalmente cattivi ma ci sono anche buoni cattivi che hanno questo lato sexy con il proprio marchio di strana attrazione particolare. Penso che volessimo mostrare ed esprimere questo.

Dongyun: Spesso nei film, i cattivi sono ritratti come malvagi ma hanno anche il loro lato attraente e penso che noi come Drippin lo abbiamo espresso!



Hai usato una frase che mi è rimasta in mente: "È diventato un cattivo perché ti ama così tanto". Puoi spiegarci il concetto che c'è dietro?

Minseo: Oh haha, penso che sia romantico. Siamo cattivi e amiamo Dreamin quindi saremo cattivi... È un testo triste ma emotivo.

Junho: Sta alle persone interpretare. Personalmente penso che sia una situazione in cui si ama troppo e si vuole proteggere quell'amore e lo si esprime come un cattivo.



Parliamo delle tracce del vostro album, iniziando dalla title track - Villain. Vi è piaciuto interpretare il ruolo del cattivo? Che tipo di traccia è Villain?

Hyeop: Personalmente mi è piaciuto questo concetto forte e magnifico e volevo provare una canzone e una performance del genere! Quindi è stata una grande opportunità fare questo concetto con Villain e ne sono molto felice!

Changuk: La canzone esprime la passione di andare avanti per raggiungere il tuo obiettivo di essere un cattivo. Inoltre, attraverso il video musicale, si possono vedere tutti i singoli membri scoprire e usare i loro poteri nel mondo.



Sono curioso: se tu potessi essere un cattivo, che tipo di cattivo saresti? Potete scegliere qualsiasi tipo di personaggio - da film, drama, videogiochi, fumetti...

Dongyun: Mi piacerebbe essere Light in Death Note e cimentarmi in una battaglia d'ingegno!

Alex: Penso che sarei un cattivo come Vector in Cattivissimo me. Un cattivo divertente e amichevole.

Poi abbiamo Switch, Shy, Delusion, Remember. È come se steste tracciando un percorso con questo album. Potete dirci di più su queste canzoni?

Hyeop: Ci sono molte belle canzoni in questo comeback! Prima di tutto, Switch mostra l'inizio di una nuova sfida per i Drippin ed è una canzone divertente ad alta energia. Shy è una canzone dedicata ai nostri Dreamin, in quanto stiamo esprimendoquello che sentiamo nel nostro cuore per loro. Delusion può essere percepita come oscura ma è una canzone positiva sul trovare la speranza anche nei momenti difficili! Infine, Remember è una buona canzone di speranza che sarebbe bene ascoltare durante un viaggio!

Yunseong: Switch mostra una forte determinazione che alimenta un fuoco dentro di me e che rinasce da quel fuoco, mentre Shy mostra il nervosismo e l'emozione sincera del primo incontro con qualcuno. Per Delusion penso che il punto principale sia il seguente: avere la volontà di andare avanti nonostante il caos instabile. Remember riguarda il godersi il momento insieme e la speranza di stare insieme per sempre in questa grande avventura della vita.

Questo è il terzo mini-album dal vostro debutto. Qual è la vostra canzone preferita finora e perché?



Changuk: Personalmente mi piacciono molti film di supereroi e quando ascolto Villain penso alle scene di quei film, quindi è la mia canzone preferita.

Junho: La mia canzone preferita cambia sempre per ogni album, ma dopo aver pubblicato questo album Delusion è diventata la mia canzone preferita! Ha un'attrazione oscura e sognante.

Mi piacerebbe che i vostri fan sapessero di più su di voi. Cosa fate quando siete stanchi e avete bisogno di ricaricarvi?

Minseo: Quando sono molto stanco, vado a fare una passeggiata. Mi piace molto il fiume Han a Seoul e quando ho troppe cose per la testa, prendo un caffè e faccio una passeggiata intorno al fiume Han per ricaricarmi.

Junho: Beh, credo che una cosa che i fan dovrebbero sapere è che amiamo Dreamin più di quanto possano immaginare (ride, ndr). Inoltre, quando sto riposando ho bisogno che tutto il mio corpo si concentri su quello, quindi mi sdraio.

Avete qualche cibo di conforto?

Hyeop: Spesso il cibo caldo come lo shabu-shabu mi dà conforto. Dopo aver mangiato mi sento caldo, quindi mi sembra che sia un cibo fatto per farti sentire a tuo agio.

Junho: Quando sono stanco di mangiare o non ho voglia di mangiare ma ne ho bisogno, tendo a optare per lo stufato di kimchi che mangiavo spesso da bambino. È un piatto comune ma è confortante.

Se potessi descriverti in questo momento, con un aggettivo, un colore e una sensazione, quali sarebbero?

Changuk: Personalmente mi piace il colore nero e penso che questo colore si adatti bene alla mia personalità.

Dongyun: Voglio essere una persona rinfrescante come il colore arancione, quindi sceglierò quello.

C'è una canzone da cui siete ossessionati e che vorreste raccomandare al vostro Dreamin?

Yunseong: Vorrei raccomandare Remember. Le persone spesso sentono questa guarigione per l'anima quando vanno in viaggio, ma penso che si possano sentire queste simili proprietà di guarigione dell'anima ascoltando Remember. Spesso i Dreamin ci danno questa sensazione di guarigione dell'anima, quindi raccomandiamo questa canzone ai Dreamin.

Minseo: Vorrei raccomandare la canzone Switch. Quando la ascolti ti senti improvvisamente ipnotizzato e puoi avere una giornata energica.



Avete dei modelli di riferimento nell'industria? Qualcuno con cui morireste per lavorare?

Changuk: Ho molte persone che ammiro, ma sento che Haechan degli NCT sia il mio più grande modello Kpop.

Alex: I miei modelli Kpop sono i Monsta X e le Mamamoo. Non solo per la musica o come artisti, ma penso che anche a livello personale ci siano molte cose da imparare da loro.

Questo è il vostro terzo lavoro e siete molto migliorati. Ho amato tutti i concetti di hacking usati sul tuo SNS. Cosa vorresti provare dopo?

Yunseong: Mi piacerebbe provare un concetto di classe e sexy la prossima volta. Qualcosa che dia la sensazione di giocare a un gioco di carte.

Junho: Voglio provare così tanto che penso che l'idea di non conoscere appieno il prossimo concept sia in realtà piuttosto divertente ed eccitante. Ma se dovessi scegliere sarebbe qualcosa di sexy!

Se potessi parlare per 30 secondi con il tuo vecchio te stesso prima del debutto. Cosa gli diresti?

Hyeop: Se potessi parlare brevemente con l'Hyeop pre-debutto, vorrei dirgli che passerà attraverso un sacco di cose, e anche se le cose sono tristi, difficili o felici, dovrebbe avere fiducia in se stesso e godersele!

Dongyun: Allenati diligentemente, Dongyun

Potete condividere qualche messaggio con i vostri fan?

Junho: Saremo i Drippin che continueranno ad andare oltre le vostre aspettative! Vi amiamo, Dreamin!

Alex: Ciao a tutti i Dreamin italiani! Vogliamo venire in Italia e mostrare a tutti voi una grande performance! Fino ad allora... "Fighting" a tutti!