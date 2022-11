Trenta canzoni di Natale (rock, rap, dance, soul) che non ti aspetti

Gli album natalizi "classici", come quelli di Bing Crosby, Frank Sinatra ed Elvis Presley, sono ancora oggi inarrivabili per calore e per intensità, ma negli ultimi vent'anni sono stati pubblicati degli album di grande valore, che possono essere tranquillamente essere considerati dei nuovi classici di Natale. Per quanto riguarda i nomi internazionali, non c'è dubbio che il dominatore assoluto del periodo natalizio sia diventato Michael Bublè che, con il suo godibile Christmas (pubblicato per la prima volta nel 2011 e aggiornato con tre nuovi brani nel 2012), ha venduto oltre 10 milioni di copie. Un album di canzoni natalizie viene spesso considerato dalla critica come il segnale di un artista in declino, che ha bisogno del traino degli evergreen delle festività invernali per risalire la china, anche se troviamo illustri esempi che smentiscono questo assunto. Negli ultimi anni la canzone natalizia è diventato un genere a sé stante in cui molti artisti, provenienti dagli ambiti più disparati, si sono divertiti a cimentarsi, allontanandosi decisamente, sia per testi che per sonorità, dai classici del periodo natalizio. Vi proponiamo una playlist "alternativa" di 30 brani, spaziando dall'hard rock al gangsta rap, dal vocalese alla disco, dal soul alla dance, per trascorrere una serata natalizia più coinvolgente, lontana dalle canzoni ascoltate decine di volte: assicuratevi, però, di non avere con voi ospiti che capiscono perfettamente l'inglese, visti, in alcuni casi, i testi espliciti. Buon ascolto!



1) Mistress for Christmas - AC/DC

2) Christmas Card from a Hooker in Minneapolis - Tom Waits

3) Merry Christmas (I don't want to fight tonight) - Ramones

4) Christmas Rappin' - Kurtis Blow

5) Christmas in Hollis - Run D.M.C.

6) Little things - ABBA

7) Don't shoot me, Santa - The Killers

8) Christmastime - The Smashing Pumpkins

9) Santa's Rap - The Treacherous Three & Doug E.Fresh

10) Shake up Christmas - Train

11) Merry Muthaf*ckin' X-Mas - Eazy-E

12) Must be Santa - Bob Dylan

13) Christmas Medley - The Salsoul Orchestra

14) Mary's boy child - Boney M.

15) 8 days of Hanukkah - Sharon Jones & The Dap Kings -

16) Soulful Christmas - James Brown

17) Xmas Eve (She got up and left me) - The Rancid

18) I won't be home for Christmas - Blink 182

19) That's Christmas to me - Pentatonix

20) Chillin' with Santa - Derek B

21) A Christmas F*cking Miracle - Run The Jewels

22) Christmas without you - Ava Max

23) Ludacrismas - Ludacris

24) Kidnap the Sandy Claws - Korn

25) Natale No - Mondo Marcio

26) È Natale (ma io non ci sto dentro) - Articolo 31

27) Charles Manson (Buon Natale 2) - Salmo

28) You make it feel like Christmas feat Blake Shelton - Gwen Stefani

29) 8 days of Christmas - Destiny's Child

30) Santa's coming for us - Sia