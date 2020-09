Bruce Springsteen: arriva Letter to you

Il nuovo, attesissimo album di Bruce Springsteen si intitola Letter To You, come il singolo di cui oggi è stato pubblicato il video in bianco e nero su Youtube, e uscirà venerdì 23 ottobre in tutti gli store fisici e digitali. Il suo ventesimo lavoro in studio esce a poco più di un anno di distanza dal fortunato Western Stars, pubblicato il 14 giugno 2019, in cui il Boss è riuscito a stupirci ancora una volta con un genuino e malinconico soft rock d'autore ispirato ai dischi pop della California del Sud tra la fine degli anni '60 e l'inizio dei '70. Per la copertina di Letter To You è stata utilizzata un'intensa foto del Boss sotto la neve, scattata da Danny Clinch a New York nel 2018 accanto al Dakota Building, l'ultima residenza di John Lennon prima della tragica uccisione nel 1980 per mano di Mark Chapman.

L'album conterrà 12 brani: "One Minute You're Here", "Letter to You", "Burnin Train", "Janey Needs a Shooter", "Last Man Standing", "The Power of Prayer", "House of a Thousand Guitars", "Rainmaker", "If I Was the Priest", "Ghosts", "Song for Orphans", "I'll See You in My Dreams". Tutti i componenti della E Street Band suonano nel disco, più rock del precedente, co-prodotto da Bruce e Ron Aniello. Bob Clearmountain ha realizzato il mixaggio, mentre Bob Ludwig si è occupato del mastering. Springsteen è stato affiancato, nelle registrazioni del suo ventesimo album, da Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano e Jake Clemons. Janey Needs a Shooter, If I Was the Priest e Song for Orphans sono nuove registrazioni di demo incise negli anni Settanta, mentre House of a Thousand Guitars potrebbe essere una cover dell'omonima canzone di Willie Nile del 2009."Amo l'essenza quasi commovente di Letter To You - ha dichiarato Springsteen -. E amo il sound della E Street Band che suona completamente live in studio, in un modo che non avevamo quasi mai fatto prima, senza nessuna sovraincisione. Abbiamo realizzato l'album in soli cinque giorni, e quella che ne è venuta fuori è una delle più belle esperienze di registrazione che io abbia mai vissuto".