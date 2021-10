I 15 migliori album italiani del 2021 (finora...)

Com'è ormai noto, gli artisti oggi guadagnano quasi esclusivamente della loro attività live, che però ha subito una brusca frenata a causa della pandemia, poiché la musica fisica vende sempre di meno, mentre quella digitale offre compensi a dir poco modesti. Oggi le major sono sempre meno interessate all'album "fisico", se non nelle fruttuose ristampe deluxe degli album degli anni d'oro del rock, e sempre più ai singoli, il cui successo o meno è determinato dal numero degli stream digitali, prima ancora che dai passaggi radiofonici.

Per fortuna, anche in un anno di transizione come il 2021, non mancano album italiani di qualità, con una buona presenza di artisti che hanno partecipato all'ultimo Festival di Sanremo, anche se è probabile che diversi big attendano di pubblicare i loro nuovi lavori verso la fine dell'anno, in modo da sfruttare il fruttuoso mercato dei regali natalizi.

Abbiamo scelto i 15 album italiani che ci sono piaciuti di più in questi primi mesi dell'anno, spaziando dal pop di qualità al cantautorato (Max Gazzè, Joe Barbieri,), dall'r&b (Ghemon, Venerus, Davide Shorty) all'hip hop (Caparezza), dal jazz-funk (Mario Biondi, Saturnino) fino al rock da classifica dei Maneskin.

LA NOSTRA TOP 15

1) Maneskin - Teatro d'ira - Vol. I

2) Caparezza - Exuvia

3) Sottotono - Originali

4) Tiromancino - Ho cambiato tante case

5) Saturnino - Satelliti

6) Mario Biondi - Dare

7) Mahmood - Ghettolimpo



8) Max Gazzè - La matematica dei rami

9) Joe Barbieri - Tratto da una storia vera

10) Ghemon - E vissero feriti e contenti

11) Davide Shorty - Fusion

12) Salmo - Flop

13) Venerus - Magica musica

14) La Rappresentante di Lista - My mamma



15) Cosmo - La terza estate dell'amore