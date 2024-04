Maria Licciardi “Zia Maia”, per gli affiliati, “’a peccerella”, per la sua minuta statura, “mamma camorra” per gli investigatori napoletani o piu’ semplicemente Lady Camorra ha gestito per decenni un vorticoso giro di affari: con lei l'Alleanza di Secondigliano ha rafforzato la sua dimensione imprenditoriale investendo nella produzione e nel traffico di ogni tipo di merce.