Katy Perry e Orlando Bloom  a Capri, cantano "That's Amore" | video

Katy Perry ed Orlando Bloom si stanno godendo in queste ore il loro piacevole soggiorno in terra campana. L'attore ha postato sul proprio profilo Instagram alcuni scatti della vacanza, chiudendo la carrellata di foto con un video che li mostra a cena con lo staff di un ristorante, intenti a cantare "That's Amore". I due sono solo alcuni delle tante celebrità che hanno scelto proprio l'Italia come meta per le proprie vacanze estive. Anche Anthony Hopkins qualche giorno fa si è ripreso mentre era intento a farsi un bel bagno in piscina tra le verdi colline toscane.

