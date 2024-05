Universitas Mercatorum: «Sempre più decisiva la valutazione della ricerca per lo sviluppo»

Ricerca, ricerca ed ancora ricerca. Il mondo globale ha posto con sempre maggior forza al centro delle loro attività la ricerca, da tutti riconosciuto come uno dei motori imprescindibili del progresso, in ogni campo.

Il convegno internazionale "Research Evaluation: State of the Art and Future Scenarios", tenutosi presso la Coffee House di Palazzo Colonna e ospitato dall’Universitas Mercatorum, ha posto in evidenza l'importanza crescente della valutazione della ricerca scientifica nell'ambito delle politiche e del management delle istituzioni accademiche e di ricerca.

Con l'istituzione dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) in Italia, insieme a schemi incentivanti come la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), si è assistito a un impatto significativo nel migliorare la produttività scientifica delle istituzioni, riducendo le disparità tra le università del Nord e del Sud Italia.

Il dibattito ha coinvolto esperti del settore a livello globale, con particolare attenzione a temi quali l'utilizzo delle moderne tecnologie, come il machine learning e l'intelligenza artificiale, e la promozione della parità di genere nella ricerca.

Il Professor Giovanni Cannata, Magnifico Rettore dell’Universitas Mercatorum, ha sottolineato il ruolo fondamentale dei sistemi di ricerca nel sostenere la competitività dei Paesi e lo sviluppo socio-economico, evidenziando la necessità di esplorare nuovi scenari futuri per l'attività di valutazione della ricerca.

Il Professor Antonio Uricchio, Presidente dell’ANVUR, ha evidenziato come la Valutazione della Qualità della Ricerca rappresenti un'opportunità straordinaria per le Università e gli Enti di Ricerca nel promuovere politiche interne volte ad apprezzare la produzione scientifica e il suo impatto sulla società.

Il convegno ha riaffermato l'importanza della valutazione della ricerca come elemento chiave per sostenere l'innovazione e il progresso scientifico, offrendo al contempo spunti preziosi per la formulazione di politiche più efficaci e inclusive.