Continua la prestigiosa collaborazione tra Panorama e EY che mette a disposizione il suo know how per dare consigli ai piccoli e grandi imprenditori che stanno pensando a come trasformare la loro azienda in una società al passo con i tempi, in una Industria 4.0

Tesoreria Smart



Andrea Landini, Manager della divisione FAAS di EY, fornisce suggerimenti concreti su come fronteggiare l'oneroso compito di orchestrare la funzione aziendale Treasury in ottica digitale, migliorandone al contempo l'efficienza, grazie all'utilizzo di moderne tecnologie che vengono in aiuto per garantire business continuity e performance.

Info: https://www.linkedin.com/company/3128672/admin/



email: faas@it.ey.com