Non diminuisce la tensione tra il governo italiano e Stellantis. Nella giornata in cui il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato un nuovo pacchetto di incentivi per l’acquisto di auto meno inquinanti, che secondo i sindacati costerà ai contribuenti circa un miliardo di euro, lo stesso ministro ha dichiarato che il governo è disponibile a prendere una quota del gruppo automobilistico se gli venisse richiesto. Come dire: visto che nel capitale del gruppo c’è già lo Stato francese con una quota del 6%, dopo gli Agnelli-Elkann, primi azionisti con il 14%, e la famiglia Peugeot con il 7,1%, perché non far entrare anche lo Stato italiano? Una proposta dal sapore polemico, perché l’Italia accusa Stellantis di essere di fatto controllata dai francesi, di favorire gli interessi transalpini a scapito di quelli italiani, di prendere tanto (come gli inventivi) e dare poco.

Per esempio Urso ha ricordato di aver ricevuto, nell’incontro dei mesi scorsi con Carlos Tavares, l'ad del gruppo automobilistico, e con la proprietà, una richiesta specifica per una spinta a far cambiare la normativa Ue sugli Euro 7, che Stellantis riteneva penalizzante, e che questa cosa fosse stata fatta, avendo "ottenuto una inversione di rotta in Europa". In cambio però la casa non sembra essersi impegnata davvero per aumentare la produzione in Italia. I sindacati sono in allarme, temono la chiusura addirittura della storica fabbrica di Mirafiori nonostante la società di sia impegnata a produrre un milione di veicoli in Italia (nel 2023 siamo arrivati a circa 780 mila tra auto e veicoli commerciali). Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che Stellantis ha talvolta agito contro l'interesse nazionale.

Una polemica che ha investito pure il giornale Repubblica, finito nel mirino dei partiti della maggioranza in quanto controllato dalla famiglia Agnelli.

Ma invocare l'ingresso dello Stato in Stellantis per tutelare gli interessi italiani ha senso? Cambierebbe qualcosa? Chi lo fa si dimentica che in Francia Tavares è accusato esattamente del contrario, di favorire poco la patria natia e di guardare troppo all'estero, magari anche all'Italia. Ed è vero che in Francia sia Stellantis sia Renault hanno lo Stato tra i soci, così come in Germania i lander sono azionisti di Volkswagen. Ma questo non garantisce di avere più stabilimenti e più produzione: nel 2023 la Spagna ha prodotto 2,2 milioni di veicoli, la Repubblica Ceca 1,2 milioni, la Slovacchia 970 mila. Paesi che non controllano direttamente case automobilistiche locali eppure superano con la loro produzione l'Italia, che attraverso gli Agnelli è in testa agli azionisti di Stellantis. In realtà i problema non è essere nella stanza di comando di una grande multinazionale che deve portare a casa risultati e deve sopravvivere in un contesto difficile, in piena transizione energetica e con i cinesi accampati davanti ai cancelli dell'Europa. Il problema è creare le condizioni affinché convenga produrre da noi. Quindi costi dell'energia più bassi, infrastrutture più efficienti, maggiore produttività. Facciamo come gli spagnoli, che hanno saputo sfruttare al massimo gli incentivi europei e trasformarsi in una piattaforma produttiva di gran lunga più attraente della nostra. Oppure accontentiamoci di produrre Lamborghini e Ferrari, che proprio oggi ha annunciato di aver superato per la prima volta il miliardo di utili netti con un balzo del 34%.