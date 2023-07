Feltri: «Basta dire balle ai contribuenti»

Dalla rubrica "Diciamoci Tutto" di Vittorio Feltri per Panorama del 10 aprile 1997

Vorrei fare un paio di considerazioni sull'evasione fiscale. Duecentomilamiliardi di evasione ogni anno: ma chi lo dice? Accurati studi? Di chi?

Se vogliamo "fare i conti" mi piacerebbe vedere delle tabelle di raffronto tra i bilanci di previsione dello Stato (che poi generano le famigerate "Finanziarie") e quelli consuntivi degli ultimi 5 anni: ci scommetto che le entrate sono sempre superiori a quelle preventivate, mentre invece sono le spese che superano di gran lunga quelle preventivate. Se i nostri governanti non sanno "fare i conti" e far conto di ciò che prevedono di incassare, è inutile e stupido che ci dicano che c'è evasione, presentandola come l'unico capro espiatorio di tutti i nostri mali.

Seconda considerazione: ammesso che l'evasione ci sia, pur con la nostra pressione fiscale reale da primato, immagino che chi evade spenda ciò che non versa allo Stato in case, auto, barche, ovvero prestando soldi allo Stato o creando lavoro e quindi imposte. Se ne deduce che, se venissero versati anche quei 200 mila miliardi in più, lo Stato incasserebbe meno in imposte di altro genere e dovrebbe pagare più interessi per i Bot.

Se invece la pressione fiscale diminuisse (a livello Stati Uniti per esempio), ci sarebbero più risorse per fare investimenti e creare lavoro. Daniela Cosano, Quinto di Treviso Forse l'ho già scritto, ma lo ripeto volentieri: l'ammontare dell'evasione fiscale si calcola sulla base di alcuni indicatori. Ma è sempre una valutazione aleatoria. Meglio non fidarsi.

In ogni caso, la lotta contro gli evasori è semplicemente uno slogan che funziona in campagna elettorale. Quando Bertinotti non sa come rispondere a chi gli domanda "come finanziare lo stato sociale che lei pretende di tenere in piedi?" dice che basterebbe recuperare l'evasione. Lo dice, ma non lo fa, lui che sostiene il governo coi suoi voti decisivi. E se non lo fa, si vede che non è facile. D'altronde, se fosse facile non saremmo qui a parlarne.

La mia impressione è che sia impossibile estrarre sangue dalle rape. Bisogna dire la verità a chi sgancia. Pagate, altrimenti non abbiamo una lira per gli stipendi dei postini e dei ferrovieri. Pagate, altrimenti questo mese niente pensioni. Così va bene. Anzi, non va bene affatto, ma almeno è onesto. Se invece l' ordine è: sborsate l'eurotassa, occorre per andare in Europa, mentre occorre solo per tappare una falla, allora la protesta dei contribuenti è legittima. Con le bugie non si acquisisce il diritto a entrare nella moneta unica. Si fa soltanto imbufalire la gente.