Novità ed opportunità dalla stampa 3D

Continua la prestigiosa collaborazione tra Panorama e EY che mette a disposizione il suo know how per dare consigli ai piccoli e grandi imprenditori che stanno pensando a come trasformare la loro azienda in una società al passo con i tempi, in una Industria 4.0

Lo sviluppo della stampa 3D

"L'Additive Manufacturing, una branca della stampa 3D, negli ultimi anni si è diffusa nel mercato grazie a vantaggi concreti e immediati, primi fra tutti la riduzione del costo di prototipazione e di produzione. Con una proiezione di crescita del mercato dell'AM di più del 400% nei prossimi dieci anni, è evidente che questa tecnologia non debba essere sottovalutata: i settori nei quali può essere applicata aumentano di anno in anno grazie all'implementazione flessibile, e questo comporta un incremento ulteriore delle potenzialità di applicazione.

Nel video Massimo Trebeschi, Senior Manager EY, in collaborazione con Fabula 3D - Servizio stampa 3D, approfondisce questo tema."

Info: https://www.linkedin.com/company/3128672/admin/



email: faas@it.ey.com