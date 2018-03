Oscar 2018, tutte le nomination

Simona Santoni - 23 gennaio 2018

Il 23 gennaio è giorno di nomination agli Oscar 2018, annunciate a Los Angeles alle ore 5.30 locali (14.30 in Italia). La cerimonia di premiaizone dei 90° Academy Awards si terrà invece il 4 marzo al Dolby Theatre di Hollywood.

Il Leone d'oro di Venezia 2017 La forma dell'acqua - The Shape of Water del messicano Guillermo del Toro è il film che colleziona più candidature, tredici. È seguito da Dunkirk di Christopher Nolan con otto nomination, Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh con sette, Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson e L'ora più buia di Joe Wright con sei.

Soddisfazione per l'Italia rappresentata da Luca Guadagnino: il suo Chiamami col tuo nome (Call me by your name), film americano ambientato nel Nord Italia, ha raccolto quattro nomination, ovvero miglior film, miglior attore protagonista per Timothéè Chalamet, migliore sceneggiatura non originale e miglior canzone originale per Mistery of love di Sufjan Stevens.

Miglior film

Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino

L'ora più buia di Joe Wright

Dunkirk di Christopher Nolan

Scappa - Get Out di Jordan Peele

Lady Bird di Greta Gerwig

Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson

The Post di Steven Spielberg

La forma dell'acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro

Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh

Migliore regia

Dunkirk di Christopher Nolan

Scappa - Get Out di Jordan Peele

Lady Bird di Greta Gerwig

Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson

La forma dell'acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro



Migliore attrice progatonista

Sally Hawkins in La forma dell'acqua - The Shape of Water

Frances McDormand in Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Margot Robbie in I, Tonya

Saoirse Ronan in Lady Bird

Meryl Streep in The Post

Migliore attore protagonista

Timothée Chalamet in Chiamami col tuo nome

Daniel Day-Lewis in Il filo nascosto

Daniel Kaluuya in Scappa - Get Out

Gary Oldman in L'ora più buia

Denzel Washington in Roman J. Israel, Esq.



Migliore sceneggiatura originale

The big sick - Il matrimonio si può evitare, l'amore no scritto da Emily V. Gordon e Kumail Nanjani

Scappa - Get out scritto da Jordan Peele

Lady bird scritto da Greta Gerwig

La forma dell'acqua - The shape of water scritto da Guillermo del Toro e Vanessa Taylor, soggetto di Guillermo del Toro

Tre manifesti a Ebbing, Missouri scritto da Martin McDonagh



Migliore sceneggiatura non originale

Chiamami col tuo nome scritto da James Ivory

The Disaster Artist scritto da Scott Neustadter & Michael H. Weber

Logan scritto da Scott Frank & James Mangold e Michael Green, soggetto di James Mangold

Molly's Game scritto da Aaron Sorkin

Mudbound scritto da Virgil Williams e Dee Rees



Migliore attrice non protagonista

Mary J. Blige per Mudbound

Allison Janney per I, Tonya

Lesley Manville per Il filo nascosto

Laure Metcalf per Lady Bird

Octavia Spencer per La forma dell'acqua - The shape of water

Migliore attore non protagonista

Willem Dafoe per The Florida project

Woody Harrelson per Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Richard Jenkins per La forma dell'acqua - The shape of water

Christopher Plummer per Tutti i soldi del mondo

Sam Rockwell per Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior film straniero

Una donna fantastica di Sebastián Lelio (Cile)

L'insulto di Ziad Doueiri (Libano)

Loveless di Andrey Zvyagintsev (Russia)

Corpo e anima di Ildikó Enyedi (Ungheria)

The square di Ruben Östlund (Svezia)

Miglior film d'animazione

Baby Boss di Tom McGrath

The Breadwinner di Nora Twomey

Coco di Lee Unkrich e Adrian Molina

Ferdinand di Carlos Saldanha

Loving Vincent di Dorota Kobiela e Hugh Welchman

Miglior montaggio

Paul Machliss e Jonathan Amos per Baby Driver

Lee Smith per Dunkirk

Tatiana S. Riegel per I, Tonya

Sidney Wolinsky per La forma dell'acqua - The shape of water

Jon Gregory per Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Migliore scenografia

La Bella e la Bestia, Production Design: Sarah Greenwood; Set Decoration: Katie Spencer

Blade Runner 2049, Production Design: Dennis Gassner; Set Decoration: Alessandra Querzola

L'ora più buia, Production Design: Sarah Greenwood; Set Decoration: Katie Spencer

Dunkirk, Production Design: Nathan Crowley; Set Decoration: Gary Fettis

La forma dell'acqua - The shape of water, Production Design: Paul Denham Austerberry; Set Decoration: Shane Vieau and Jeff Melvin



Miglior fotografia

Blade Runner 2049 - Roger A. Deakins

L'ora più buia - Bruno Delbonnel

Dunkirk - Hoyte van Hoytema

Mudbound - Rachel Morrison

La forma dell'acqua - The shape of water - Dan Laustsen



Migliori costumi

La Bella e la Bestia - Jacqueline Durran

L'ora più buia - Jacqueline Durran

Il filo nascosto - Mark Bridges

La forma dell'acqua - The shape of water - Luis Sequeira

Victoria e Abdul - Consolata Boyle

Miglior trucco e acconciature

L'ora più buia - Kazuhiro Tsuji, David Malinowski e Lucy Sibbick

Victoria e Abdul - Daniel Phillips e Lou Sheppard

Wonder - Arjen Tuiten

Migliori effetti speciali

Blade Runner 2049 - John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert e Richard R. Hoover

Guadiani della Galassia Vol.2 - Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner e Dan Sudick

Kong: Skull Island - Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza e Mike Meinardus

Star Wars: Gli ultimi Jedi - Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan e Chris Corbould

The War - Il pianeta delle scimmie - Joe Letteri, Daniel Barrett, Dan Lemmon e Joel Whist

Miglior sonoro

Baby Driver - Julian Slater

Blade Runner 2049 - Mark Mangini e Theo Green

Dunkirk - Richard King e Alex Gibson

La forma dell'acqua - The shape of water - Nathan Robitaille e Nelson Ferreira

Star Wars: Gli ultimi Jedi - Matthew Wood e Ren Klyce

Migliore colonna sonora originale

Dunkirk - Hans Zimmer

Il filo nascosto - Jonny Greenwood

La forma dell'acqua - The shape of water - Alexandre Desplat

Star Wars: Gli ultimi Jedi - John Williams

Tre manifesti a Ebbing, Missouri - Carter Burwell

Migliore canzone

Mighty River dal film Mudbound (Musica e testi: Mary J. Blige, Raphael Saadiq and Taura Stinson)

Mistery of Love dal film Chiamami col tuo nome (Musica e testi: Sufjan Stevens)

Remember Me dal film Coco (Musica e testi: Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez)

Stand Up for Something dal film Marshall (Musica e testi: Diane Warren; Lyric by Lonnie R. Lynn e Diane Warren)

This is Me dal film The Greatest Showman (Musica e testi: Benj Pasek e Justin Paul)

Miglior documentario

Abacus: small enough to jail di Steve James, Mark Mitten e Julie Goldman

Faces places di Agnes Varda, JR e Rosalie Varda

Icarus di Bryan Fogel e Dan Cogan

Last men in Aleppo di Feras Fayyad, Kareem Abeed e Soren Steen Jespersen

Strong island di Yance Ford e Joslyn Barnes

Miglior corto documentario

Edith + Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

Miglior cortometraggio

DeKalb Elementary

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote / All of Us

Miglior cortometraggio d'animazione

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

