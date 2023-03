Champions League, le avversarie di Napoli, Milan e Inter nei quarti

Avanti tutta, col sogno di arrivare alla finale dello stadio Ataturk di Istanbul del prossimo 10 giugno. Le squadre italiane hanno scoperto nell'urna di Nyon le avversarie dei quarti di finale di questa stagione da record, in cui la Serie A ha portato avanti ben tre formazioni: Napoli, Milan e Inter. Non avveniva dal 2006 (17 anni) e dal 1999 non avevamo sei frecce nel nostro arco considerando anche le altre coppe. Non abbiamo eguagliato il record (7 nel 1991) solo perché la Lazio si è fatta eliminare dall'AZ Alkmaar negli ottavi della Conference League.

Ecco gli accoppiamenti dei quarti di finale della Champions League usciti dall'urna di Nyon:

Real Madrid - Chelsea

Benfica - Inter

Manchester City - Bayern Monaco

Milan - Napoli

Le gare d'andata sono in programma l'11-12 aprile con ritorno la settimana successiva. Nel sorteggio è stato composto anche il tabellone delle semifinali

Vincitrice Milan - Napoli/ vincitrice Benfica - Inter

Vincitrice Real Madrid - Chelsea/ vincitrice Manchester City - Bayern Monaco