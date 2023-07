Mondiale in Qatar, dalla Fifa 187 milioni di euro ai club

La Fifa ha pagato benefit per 187,2 milioni di euro ai 440 club che hanno mandato almeno un calciatore al Mondiale di Qatar 2022. La cifra è ufficiale così come la suddivisione tra le diverse società, non senza qualche sorpresa perché il meccanismo premia non solo la squadra per la quale il giocatore era tesserato nello scorso mese di novembre ma anche chi ha avuto il cartellino nella stagione precedente, così che parte del denaro è finito anche nelle serie minori con benefici allargati.

Si tratta della conseguenza pratica dell'accordo tra la Fifa e l'ECA (Associazione europea dei club), già esteso fino al 2030 con un aumento che sarà visibile già nel 2026 quando la somma passerà dagli attuali 187 a 318 milioni di euro. Il modo per far cadere a pioggia parte del giro d'affari della Coppa del Mondo su chi sostiene le spese per gli stipendi delle stelle.

Il benefit, secondo il regolamento attuale, è di 9.806 euro al giorno di presenza al Mondiale senza alcuna distinzione sul numero di minuti disputati realmente. Ha raggiunto 440 club di 51 associazioni affiliate arrivando anche in seconda fascia (78), terza fascia (13), quarta fascia (5) e quinta fascia (1). E' successo anche in Italia, dove il totale è stato di 16,73 milioni di euro con la Juventus a farla da padrona: l'importo dell'assegno destinato alla Continassa è di 2,72 milioni.

Alle spalle ci sono Inter (2,055), Milan (1,423), Fiorentina (1,326), Atalanta (1,228), Torino (1,046), Napoli (0,951), Roma (0,852), Sampdoria (0,720) e Verona (0,603). Nell'elenco delle 27 società per le quali è stato riconosciuto l'indennizzo compaiono, però, anche Bari (0,228), Benevento (0,197), Brescia (0,171), Ascoli (0,142), Cagliari (0,113), Parma (0,86), Mantova (0,85) e Venezia (0,83) che non militavano in Serie A nell'ultima stagione.

Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino: "Il Programma FIFA Club Benefits è un chiaro esempio di come la Coppa del Mondo FIFA abbia un impatto positivo sul calcio di club in tutto il mondo. Qatar 2022 non è stato solo l'apice della carriera per molti giocatori, ma anche la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, che contribuirà allo sviluppo del calcio in tutti gli angoli del pianeta. Il calcio di club svolge un ruolo fondamentale all'interno dell'ecosistema calcistico e il Programma FIFA Club Benefits ci offre un'eccellente opportunità per sostenere i club".