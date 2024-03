Milan choc: sotto inchiesta il passaggio da Elliott a RedBird

Svolta nell'indagine che da diversi mesi la Procura di Milano sta conducendo sul passaggio di proprietà del Milan dal fondo Elliott a RedBird di Gerry Cardinale, ufficialmente completata nel giugno 2022. L'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani risulta iscritto nel registro degli indagati per ostacolo alla attività di vigilanza della Figc e insieme a lui compare anche il nome del suo predecessore, Ivan Gazidis che è stato in carica dal 2018 al 2022. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni anche nella sede della società rossonera relative all'ufficio dell'amministratore delegato e di altre persone con ruoli apicali.

Si tratterebbe di manovre che, secondo l'ipotesi degli investigatori, avrebbero ostacolato la Federcalcio nell'opera di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio: il Milan non apparterrebbe davvero a RedBird di Cardinale ma continuerebbe a essere sotto l’influenza controllante del venditore, il fondo statunitense Elliott del finanziere Paul Singer. Finora si era saputo che i due fondi erano legati da un vendor loan da 550 milioni di euro con tasso di interesse del 5-7 per cento.

Il presupposto dell'inchiesta, però, va oltre. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'ipotesi che il club sia ancora di Elliott e non realmente passato a RedBird sarebbe emersa dall'analisi di documenti riportanti circostanze inedite portate alla luce da carte depositate presso la Sec negli Stati Uniti, a materiale sequestrato nel corso di perquisizioni in Lussemburgo un anno fa e altri documenti, compresa una comunicazione interna al Milan scritta per presentare il club nel recente tour invernale che ha visto impegnati lo stesso Cardinale e l'ad Giorgio Furlani per trovare investitori nei paesi arabi.



