Tensione tra Lotito e Sarri: "Voglio quattro rinforzi"

Alta tensione tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Il mercato condotto fin qui non soddisfa il tecnico della Lazio, che ha visto partire Milinkovic Savic destinazione Arabia Saudita, ma non ha ottenuto nessuno dei giocatori messi in cima alla lista dei rinforzi: Zielinski, Berardi, Ricci e Pellegrini. I profili trattati dal presidente, una volta verificata l'onerosità delle operazione preferite dall'allenatore, non sono ritenuti soddisfacenti e anche per questo si è bloccato l'acquisto di Sow che pareva a un passo dall'essere concluso. Sarri non ha parlato in conferenza stampa nemmeno al termine della prima fase del ritiro, ma quando è stato avvicinato da alcuni tifosi ha risposto senza tanti giri di parole: "Farmene prendere almeno due? No, no. Li voglio tutti e quattro". La palla passa a Lotito.

