Pavard, braccio di ferro con il Bayern Monaco e l'Inter aspetta

E' muro contro muro tra Benjamin Pavard e il Bayern Monaco. Il difensore francese non è stato convocato per la giornata di Bundesliga dopo aver saltato quasi tutti gli allenamenti dell'ultima settimana, lamentando sempre problemi fisici. Una strategia che nasconde l'accordo trovato con l'Inter che ha anche il via libera del club bavarese: 30 milioni di euro più 2 di bonus. A mettersi di traverso continua ad essere il tecnico Tuchel che pretende un'alternativa a Pavard, il cui contratto scade nel 2024. Fin qui i dirigenti del Bayern Monaco non sono riusciti ad accontentarlo e, dunque, Pavard resta nel limbo. L'Inter ha dato altre 48 ore all'entourage per sbloccare la situazione, poi si muoverà su altri profili anche perché Inzaghi ha bisogno di un difensore per completare la sua rosa.

