Inaugurata il 16 ottobre con il film Berlinguer. La grade ambizione - diretto da Andrea Segre - la 19ª edizione del Festival del Cinema di Roma volge ormai al termine. Dopo aver ospitato ben 187 film, accompagnati da numerosi red carpet, è giunto il momento di tirare le somme e stabilire chi ha davvero lasciato il segno in fatto di stile sul tappeto rosso.

Elegante e sofisticata, Luisa Ranieri ha capito qual’è il suo stile e non ha sbagliato un colpo, prima di Stella McCartney poi in Giorgio Armani, ha fatto del total black la sua arma vincente. Tra le protagoniste non possiamo non menzionare Elodie, che ha portato nella capitale una ventata di stile ispanico combinato alla sua eleganza naturale. Raffinata anche l’attrice Giulia Maenza in Fendi total white e Valentina Romani tra fiocchi e spacchi firmata Mach & Mach.

Le protagoniste dell’ultimo e attesissimo capitolo della serie L’ Amica Geniale hanno scelto il nero per il red carpet, ognuna interpretandolo con il proprio stile, sfoggiando quattro differenti sfumature di rossetto.

Tra gli uomini, escludendo chi come sempre ha optato per dei classici completi black&white, c’è stato il giovane Massimiliano Caiazzo degno di nota grazie ai suoi reverse oversize, Thomas Raggi, chitarrista dei Måneskin, che non ha intenzione di abbandonare l’estetica 70s firmata Gucci e l’attore Lorenzo Richelmy che ha osato con un completo chiaro, non del tutto adatto per la sera ma decisamente elegante e originale.

Panorama.it, per l'occasione, ha raccolto in una gallery tutti i look più belli sfoggiati sui red carpet.