Milan a un passo da Loftus-Cheek

Milan vicinissimo al centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, un classe 1996 di proprietà del Chelsea il cui contratto è in scadenza nel 2027 e che è finito ai margini del progetto dei Blues. E' uno dei calciatori in lista di partenza per cercare di ridurre una rosa extralarge frutto dell'ultimo anno di calciomercato dissennato dei londinesi: il Milan lo ha puntato già con la gestione Maldini-Massara come primo obiettivo per il reparto centrale e ora sta chiudendo con Furlani e Moncada. Il prezzo del cartellino è di 15 milioni di euro.

Tutte le notizie sul calciomercato