Colpo Milan per l'attacco: preso Okafor

Colpo del Milan che ha trovato il vice Giroud per l'attacco senza occupare la casella da extracomunitario che è riservata per l'esterno offensivo Chukuweze. Il nuovo acquisto è Noah Okafor, attaccante classe 2000 che gioca dal 2020 nel Salisburgo e che è già nel giro della nazionale svizzera. Il suo nome era comparso nelle scorse settimane tra quelli seguiti dai dirigenti rossoneri, ma l'accelerazione è stata improvvisa ed è arrivata nelle ore in cui Moncada e Furlani stanno cercando anche di chiudere con il Villarreal per Chukuweze. Okafor era in scadenza di contratto nel 2024 con il Salisburgo.

