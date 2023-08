Mancini ct dell'Arabia Saudita, domani l'annuncio

Domani, lunedì 28 agosto, Roberto Mancini sarà annunciato come nuovo selezionatore della nazionale dell'Arabia Saudita. L'anticipazione è firmata Gazzetta dello Sport. Mancini, che ha lasciato all'improvviso la panchina azzurra lo scorso 13 agosto, ha accettato un contratto da 25 milioni di euro netti all'anno con scadenza il 2027, oltre al Mondiale del 2026 e con vista sulla Coppa d'Asia che in quell'anno l'Arabia Saudita organizzerà con l'obiettivo di vincere. Con lui porterà il numeroso staff che lo accompagnava nell'avventura in Figc.

MANCINI IN ARABIA, IL PEGGIORE TRADIMENTO