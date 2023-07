Lukaku, strappo con il Chelsea aspettando l'Inter

Romelu Lukaku strappa con il Chelsea: non sarà all'avvio del ritiro dei Blues per la nuova stagione e nemmeno lunedì, dopo il fine settimana, quando era atteso in Inghilterra in ritardo rispetto ai compagni. Una soluzione decisa per accelerare la trattativa che lo deve riportare in Italia con la maglia dell'Inter: il Chelsea ha abbozzato e concordato, ma ora il pallino è nelle mani dei due club che devono cercare di trovare un compromesso tra domanda e offerta.

La prima proposta dell'Inter, con una valutazione intorno ai 25 milioni di euro, è stata ritenuta insufficiente. Si lavora a una cifra superiore e, soprattutto, sulla formula che deve accontentare gli inglesi. L'Inter è disponibile ad acquistare anche subito a titolo definitivo l'attaccante ma necessità di spalmature nel pagamento e in ogni caso attende l'offerta definitiva del Manchester United per Onana così da avere il budget necessario.

