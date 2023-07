Clamoroso: Marotta chiama Dybala per portarlo all'Inter

Nei giorni successivi lo strappo con Romelu Lukaku l'Inter è tornata a pensare a un vecchio pallino per l'attacco. E da Viale Liberazione, dall'ufficio di Beppe Marotta, è partita una telefonata diretta verso l'entourage di Paulo Dybala, a lungo corteggiato un anno fa prima che la scelta ricadesse sul numero 9 belga. Uno sviluppo clamoroso svelato dal Corriere della Sera. Dybala ha due clausole nel suo contratto con la Roma: una per l'estero da 12 milioni di euro e una per l'Italia che consente, però, ai giallorossi di poter esprimere una volontà sulla partenza o meno della Joya, il cui contratto scade nel giugno 2025.

Da quello che trapela, il sondaggio di Marotta è servito per comprendere i costi di un'eventuale operazione che si sarebbe inserita nello spazio aperto dal mancato prolungamento contrattuale dell'argentino con la Roma. Non pare ci siano stati, però, ulteriori aggiornamenti dopo la telefonata. Dybala all'Inter con un anno di ritardo sarebbe stata una delle storie dell'estate mentre resta in piedi per i nerazzurri la necessità di cercare un attaccante che sostituisca il partente Lukaku.

