Buongiorno resta al Torino: capitan futuro non sveste il granata

Alessandro Buongiorno resta al Torino, con buona pace dell'Atalanta che contava di aver messo le mani sul giovane talento uscito dal settore giovanile granata scambiandolo con Zapata, il prestito di Soppy e 17 milioni di euro. Una trattativa che ha messo in fibrillazione il popolo torinista, che in Buongiorno riconosce la nuova bandiera. Il presidente Cairo aveva più volte negato l'esistenza di un discorso in uscita per il difensore, al quale era stato rinnovato recentemente il contratto, ma nella realtà era a un passo dalla chiusura con i bergamaschi. Poi la reazione del popolo granata, le perplessità dello stesso Buongiorno, affezionatissimo al Torino, e la decisione di non procedere con le firme. Atalanta spiazzata, parte dello scambio si farà ugualmente ma il figlio del Filadelfia rimane dove era.

