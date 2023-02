Il video segreto delle bare dei soldati russi morti in Ucraina | video

Ad un anno dall'inizio della guerra Mosca e Kiev non hanno mai fornito le cifre ufficiali dei morti sul campo di battaglia. Questo video, girato di nascosto in una base militare russa mostra decine e decine di casse di legno che contengono i corpi dei soldati. Immagini girate in segreto dato che il Cremlino non parla dei deceduti in Ucraina