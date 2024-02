BAFTA 2024: uno sguardo al Red Carpet

È arrivato anche quest'anno il momento per la British Academy of Film and Television Arts di assegnare i premi ai migliori film dell'anno. In prima fila gli eterni rivali: Barbie, con Margot Robbie in Armani Privé e Ryan Gosling in total white dai dettagli rossi, e Oppenheimer con Emily Blunt in Elie Saab e Cillian Murphy affascinante come sempre.

Tra i protagonisti anche Emma Stone, candidata come Migliore Attrice Protagonista per Povere Creature!, e Robert Downey Jr. candidato come Migliore Attore non Protagonista in Oppenheimer.

Scopriamo tutti i look della 77esima edizione dei BAFTA