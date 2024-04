Autentica504: tutto il bello del made in Italy

Raccontare in poche parole Autentica 504 potrebbe sembrare facile — due coppie, mamma e figlia, si uniscono per creare un brand di capi e accessori — ma la realtà, come spesso accade, è molto più complicata e affascinante. Viene quasi naturale paragonare questa realtà imprenditoriale a una delle tante borse che produce: semplici e sofisticate all’apparenza, ma frutto di un minuzioso lavoro artigianale che coinvolge decine di persone che al “lavorare con le mani” hanno dedicato la propria vita, tramandando il loro mestiere alle nuove generazioni. L’estrema attenzione alla qualità dei processi e dei materiali utilizzati, la sapienza artigiana dei distretti produttivi, il pensiero e la ricerca sono gli strumenti scelti per rendere Autentica504 fedele al suo nome e alla sua missione, iniziata per caso in una camera d’hotel: la stanza 504.

Donatella Ceccarelli

«Tutto è nato nella camera 504, dall’incontro tra una coppia di madri e figlie (Monica Palmieri e Andrea Isaia, ndr). Abbiamo deciso di chiamarci Autentica perché, all’interno di un mercato dove l’offerta è sempre più vasta, il nostro obiettivo è creare qualcosa che sia unico» racconta Francesca Merloni, marketing specialist. «Abbiamo un laboratorio interno a Napoli dove seguiamo ogni step della realizzazione grazie alla collaborazione di alcuni maestri artigiani, in un tentativo di recuperare il concetto di artigianalità conservandone e preservandone il sapere. Non solo, la nostra cura per i pellami, la ricerca di forme che siano contemporanee ma allo stesso sofisticate, il tutto all’interno di una struttura familiare, fa di noi una realtà “autentica”».

«Il nostro primo progetto è stata la Mini Me Bag e la presenza di un laboratorio interno ci ha permesso sin da subito di sperimentare e offrire un prodotto personalizzato sin nei minimi dettagli. La nostra offerta si compone quindi di modelli diversi che rispecchiano i desideri di ogni donna» ha proseguito la CEO Donata Ceccarelli, figlia di Andrea nonché mente creativa dietro al brand.

Tutti i prodotti firmati Autentica504 sono prodotti in vera pelle e realizzati a mano, seguendo una incessante ricerca di materiali e autenticità e cercando una voce sempre più definita. Per garantire l'esclusività della proposta, le produzioni sono volutamente limitate, ed è tramite questo approccio che una borsa non è più solo un accessorio, ma diventa una storia di attenzione ai dettagli, estrema qualità, sapienza artigiana, riconoscibilità. Un’avanguardia raffinata che ha conquistato le clienti 1.0, che riconoscono in Autentica504 la qualità e la preziosità del prodotto, e le 2.0 della Gen Z, che con il brand condividono la necessità di differenziarsi dalla massa per stile e visione, non omologandosi alla proposta più convenzionale, ma cercando una strada propria.

«La nostra proposta è partita dalle borse ma non si ferma qui» prosegue Francesca Merloni. «Per l’autunno inverno presenteremo per la prima volta dieci total look, per offrire a chiunque lo desideri una rappresentazione a 360° della nostra filosofia».