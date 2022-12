L'ex europarlamentare Pd, Antonio Panzeri arrestato per corruzione in Belgio

L'ex sindaco di Sesto San Giovanni ed ex europarlamentare Pd, Antonio Panzeri, sarebbe stato indagato e addirittura fermato dalla Polizia Belganell'ambito di un'inchiesta per sospetta corruzione. Lo ha reso noto il quotidiano francofono Le Soir. Secondo il quotidiano Panzeri avrebbe ricevuto una somma di mezzo milione di euro; con lui sarebbero stati pagati anche altre tre persone, una di questi sarebbe l'attuale segretario generale dell'organizzazione internazionale dei sindacati Ituc Luca Visentini; l'accusa è che tramite questi soldi il Qatar avrebbe cercato di influenzare le decisioni della politica estera della Comunità europea verso il tanto discusso emirato al centro oggi delle polemiche per i mondiali di calcio.

Gli altri fermati sarebbero il direttore di una Ong e un assistente parlamentare.