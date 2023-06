Germania, la crescita è «Kaputt»

In Germania la recessione è arrivata e il Pil 2023 scenderà dello 0,4%. L’industria dell’auto è in crisi come l’edilizia; calano i consumi e la gente si mette in malattia. La locomotiva tedesca che da decenni trascina l’Europa sembra deragliare e non sarebbe una buona notizia neanche per l’Italia