Sette viaggi da sogno per immaginarsi altrove

Vivere la Costa Rica

La Costa Rica è natura allo stato puro, nel tour di 15 giorni non mancheranno foreste, vulcani, acque degne di una Spa, fiumi colorati magici e tantissimi animali. Un viaggio all'insegna del contatto con la natura che è possibile fare anche in gruppi di massimo 12 persone con mini van e conducente oppure un guidatore a propria scelta.

L'arrivo è previsto all'aeroporto di San José in cui si verrà prelevati dal transfer e accompagnati all'hotel per trascorrere una serata in libertà fra i locali e i ristoranti che offrono tutte le migliori cucine internazionali.

I successivi tre giorni prevedranno la visita del Tortuguero con la propria auto. Non è possibile arrivare al Parco situato nelle pianure del nord dei Caraibi solo con la macchina, per cui ci si imbarcherà a La Pavona per poter giungere al villaggio di Tortuguero e ammirare la nascita delle tartarughe (se il tour viene prenotato tra giugno e settembre) tra foreste tropicali, vegetazione rigogliosa e piccoli canali nella foresta pluviale. Il Parco si estende per 19000 ettari e permette un contatto diretto con la natura, un'escursione notturna darà anche la possibilità di vedere le tartarughe durante la deposizione, ad esse è anche dedicato un museo.

Finita la visita di Tortuguero, il tour proseguirà con l'approdo a La Fortuna e Arenal per svolgere le attività più disparate: equitazione, rafting, rappelling, trekking, canopy e tanto altro finendo con un po' di relax alla cascata La Fortuna o alle sorgenti termali della zona.

Dopo una giornata alle Baldì Hot Springs e una dormita rigenerante, sarà il momento di dirigersi verso Bijagua per ammirare il vulcano Miravalles e Tenorio, il Rio Celeste in cui vedere il fiume che cambia colore come per magia.

Giunti all'ottavo giorno, sarà il momento di tempo dedicato alla visita di Cano Negro, un impressionante rifugio naturale che si è aggiudicato il titolo di terza zona umida del mondo più importante perché ospita le specie più rare di piante, animali e uccelli del mondo.

Dopo qualche giornata a Cano Negro, il tour prevede la visita del Rincon de la Vieja e del suo vulcano alto quasi 2000 metri con nove crateri: qui si potranno ammirare rare specie di animali e vegetali, il camino fumante del Von Seebach, acque termali e fango bollente.

Gli ultimi tre giorni, prima della partenza per il rientro da San José, saranno trascorsi a Samara Beach in cui rilassarsi fra spiagge meravigliose e surfare in piena libertà.