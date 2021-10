Weekend d'autunno, tra glamping ed esperienze outdoor

I colori dell'estate stanno lentamente lasciando spazio a quelli vibranti dell'autunno con le sue foglie rosse e gialle e alle candide tinte invernali. Chi pensa che il divertimento spensierato dell'estate sia ormai un ricordo però ha da ricredersi. Anche le stagioni più fredde possono riservare tante sorprese per gli amanti della natura e dell'aria aperta. Sono sempre più numerose le attività outdoor che trovano spazio durante l'autunno che per l'occasione vengono anche arricchite da degustazioni di vini e prodotti locali, e da soggiorni in strutture dal fascino fuori dal comune.

Per la nuova stagione, il glamping inaugura infatti la sua evoluzione in «Winter Glamping». Secondo Leok Van de Loo, padre del glamping in Europa: «La vera tendenza delle prossime fughe dalla città per il weekend è quella di vivere a contatto con la natura nelle sue stagioni più suggestive: l'autunno e l'inverno. Soluzioni di soggiorno super confortevoli, pensate per le temperature più basse, garantiscono un'atmosfera da favola immersi nello sfrigolio delle foglie che cadono o nel silenzio della neve».

È della stessa opinione Freedome, startup e marketplace di esperienza outdoor, che per i prossimi mesi ha selezionato alcune delle migliori attività outdoor per una giornata o un weekend fuori porta, perfetto per spezzare la routine e vivere emozioni e momenti da ricordare.

A disposizione degli ospiti un bar ristorante dove cenare e pranzare con prodotti locali, jacuzzi, hot tub e una sala massaggi per trascorrere un weekend nella pace e nel silenzio della natura, in un luogo dove ogni angolo sembra una cartolina.

In autunno i colori della natura si caricano di tonalità calde che rendono l'atmosfera particolarmente suggestiva e romantica, ideale per una passeggiata a cavallo in tranquillità, magari in coppia e con pranzo o aperitivo incluso. Le proposte di questo genere sono tante, basta scegliere la località preferita.

E se non sei mai salito in sella, non c'è problema. L'attività è adatta anche ai principianti. Guide equestri e cavalli mansueti ed addestrati saranno la perfetta combinazione per la tua prima esperienza di equitazione.

Le escursioni in quad sono rivolte non solo agli appassionati di motori ma a chiunque voglia provare l'ebbrezza della guida fuoristrada a bordo di un mezzo potente e scattante che può spingersi nei punti più impervi, dove nessun altro mezzo a motore è in grado di arrivare. In sella al quad si possono infatti effettuare percorsi panoramici oppure veri e propri circuiti off-road.

Le attività aeree non seguono una stagionalità ma possono essere svolte tutto l'anno purché le condizioni del meteo e del vento siano favorevoli. Gli appassionati del volo libero non si lasciano sfuggire occasione per lanciarsi nel flusso delle correnti ascensionali e farsi trasportare a spasso nel cielo. È proprio grazie al vento che mezzi come il parapendio e il deltaplano riescono a volare, sfruttando i principi del volo degli uccelli e le tecnologie sempre più avanzate messe a punto per garantire elevati standard di sicurezza.

Vedere il mondo in mongolfiera

Come il parapendio e il deltaplano, anche la mongolfiera può volare in qualsiasi periodo dell'anno. Anzi, le temperature più fresche dell'autunno assicurano condizioni migliori per il decollo e per l'atterraggio. I voli in mongolfiera si svolgono da nord a sud Italia, con alcune località che sono dei veri e propri fiori all'occhiello per questa attività. È il caso di Mondovì, cittadina piemontese a metà strada tra le Alpi, le Langhe e il mare, e Paestum, che ospita i magnifici templi greci a pochi chilometri dalle coste del Cilento.

Spesso, i voli in mongolfiera si concludono con un brindisi e con l'assaggio di prodotti tipici, antica usanza che deriva dall'abitudine dei primi piloti di offrire una bottiglia di vino in omaggio ai contadini come ringraziamento per la possibilità di atterrare nei loro campi.