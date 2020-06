Ville, torri, castelli e case da sogno da affittare quest’estate

È vero, gli hotel stanno applicando rigorosi protocolli di sanificazione ed esistono idee nomadi per le vacanze come camper o barche, ma nell'estate del distanziamento sociale obbligatorio e sensato, nulla batte la tranquillità e il comfort che può dare una casa.

Certo, per una volta non parliamo di una dimora qualunque, né della "solita" villa con piscina, né di un agriturismo con una manciata di camere disponibili. Anche solo per rifarsi gli occhi, per prendersi il piacere di sognare, basta scorrere la gallery qui sotto. Che racchiude torri, palazzetti, rifugi spaziosi e isolati, con un denominatore comune: si possono prendere in affitto. Consentono di dare una rivincita alla routine, ritagliarsi una sbandata, allontanarsi dal caos urbano e ritrovare il contatto con il silenzio. Non sono per tutte le tasche, è evidente, però sono grandi. Si prestano a dividere le spese con congiunti e amici e partire in buona compagnia verso uno splendido approdo.

Italy Sotheby's International Realty Villa Nature – Lussuosa, tecnologica (la domotica è di casa), con un design contemporaneo, eppure circondata da alberi e vegetazione. Siamo in Sardegna, a Porto Cervo. Le cose da fare nei dintorni non mancano, ma la voglia di uscire è compromessa dalle attrattive di serie come la sala cinema, la zona fitness e relax con sala massaggi e SPA privata.

L'impressione che sarà un'estate italiana, caratterizzata da affitti brevi ma non troppo, due settimane in media tra luglio e agosto, lo conferma Italy Sotheby's International Realty, uno tra i nomi più importanti nel settore dell'intermediazione immobiliare di lusso. Rispetto allo scorso anno il dipartimento Retreats, quello dedicato alle locazioni di alta gamma, ha registrato un aumento di richieste con tetti del 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019.



«Tra le proprietà in portfolio le più apprezzate sono in località marittime, con accesso diretto al mare e in zone a bassa densità, dalla Liguria alla Costiera Amalfitana, fino alla Sardegna. Boom di richieste anche per i grandi laghi (Como, Maggiore, Garda) e una progressiva riscoperta della campagna, prima tra tutte la Maremma Toscana che permette di godere anche di zone balneari. Qui la scelta si orienta su ville con piscina, per poter passeggiare e fare attività all'aperto senza rinunciare alla propria privacy. Diverse richieste anche per le zone di montagna» sintetizzano in una nota da Italy Sotheby's International Realty.

Il managing partner della società, Clemente Pignatti Morano, fa notare che un altro fattore ritenuto fondamentale è lasciare uno spiraglio aperto all'imprevisto, alla necessità di cambiare idea, di fare marcia indietro: «Prima era previsto un acconto non rimborsabile e il saldo a 60 giorni dalla data di arrivo» spiega. «Ora la parola d'ordine è flessibilità. Ogni richiesta viene valutata singolarmente». È unica, come la vacanza che ognuno di noi spera di regalarsi.