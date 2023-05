Dove andranno gli italiani per il ponte del 2 giugno

Gli italiani sono quasi pronti per l'ultimo dei weekend lunghi che offre la primavera, quello della Festa della Repubblica: anche quest’anno sarà l’occasione per viaggiare in treno lungo lo stivale, soprattutto verso le località di mare, ma non solo.

Prendendo in considerazione i dati raccolti da Trainline, app europea leader per la prenotazione di biglietti di treni e pullman, il maggior incremento di viaggiatori è stato registrato da Rimini, con un importante +157%, complice Rimini Wellness, la più grande manifestazione al mondo dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione e uno degli eventi più importanti nel calendario della Riviera.

Il significativo aumento dei passeggeri non coinvolge solo la Riviera romagnola, ma vede come protagoniste altre destinazioni “sparse” per il Belpaese: Rimini infatti precede di misura Lecce (+153%), Vicenza (+112%) e Napoli (+98%).

Qui di seguito la top 10 completa:

Rimini +157% Lecce +153% Vicenza +112% Napoli +98% Genova +95% La Spezia 89% Ventimiglia +56% Salerno +52 Trieste +48%

10.Nizza +40%

Il ponte di quasi estate è anche l’occasione per gli italiani di viaggiare oltre confine, alla scoperta della Francia: Nizza è stata scelta dal 40% di passeggeri in più rispetto al 2022 e, grazie anche all’ormai conosciuta e apprezzata tratta del Frecciarossa Milano-Parigi, la capitale francese ha registrato un +32% di viaggiatori.

I vacanzieri italiani cercano di sfruttare a pieno ogni momento dei giorni di pausa lavorativa: l’orario più popolare per la partenza dal binario è tra le 7 e le 7.59 di mattina e il giorno preferito per partire è proprio venerdì 2 giugno.

[1] I dati si riferiscono al numero di passeggeri che hanno prenotato biglietti sulla piattaforma Trainline per viaggiare nel periodo compreso tra giovedì 1 e domenica 4 giugno 2023 rispetto al periodo tra giovedì 2 e domenica 5 giugno 2022