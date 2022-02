5 cose da fare sulla neve oltre lo sci e fuori orario

La montagna d'inverno non è solo sci e sciare. Si può stare sulla neve a ogni ora del giorno, perché la passione non ha orari né tabelle di marcia. Svincolarsi dall'idea che in inverno una giornata in montagna duri “soltanto” quell'arco di tempo canonico compreso tra le 8 di mattina e le 5 di pomeriggio, può regalare nuove e inaspettate esperienze.



Oggi più che mai, le località montane ampliano la loro offerta permettendo di vivere cose nuove, come osservare e godersi le prime luci dell'alba, ciaspolare sotto la luna piena e ancora, risalire con le pelli sotto gli sci al tramonto lungo la pista illuminata più lunga d'Europa prima di godersi una discesa sotto le stelle.

Trentino Sunrise

Avete mai visto le luci dell'alba in cima alla montagna? Questa la proposta del programma Trentino Ski Sunrise che si presenta con numerosi appuntamenti in Dolomiti per assaporare il gusto speciale dell'adrenalina mescolato alla pace, al panorama e al silenzio del primo mattino. Grazie alle aperture degli impianti anticipate di qualche ora (di solito verso le 6 del mattino), sarà possibile arrivare sulle piste da sci prima di tutti e ammirare il sorgere del sole sorseggiando un caffè caldo.

L'occasione dà anche la possibilità di godersi una colazione in rifugio con le specialità trentine, dallo yogurt allo speck, per fare il pieno di energia prima di una discesa sulle piste ancora immacolate e fresate di fresco.

Valtellina come in Alsaka con lo sleddog

A pochi chilometri da Bormio e Livigno è possibile organizzare un'escursione sulla neve capace di catapultarci al Polo Nord. L'Husky village in Valdidentro mette a disposizione delle slitte trainate da husky nel cuore delle Alpi facendosi esperienza divertente per le famiglie, ma anche romantica per un'avventura di coppia. Si tratta di uno dei più grandi e importanti centri di addestramento husky in Europa ed è una struttura moderna che offre alloggio, benessere e le migliori condizioni di vita possibili a decine di cani da slitta. Qui è possibile guidare una slitta lungo un percorso innevato di 5 km praticando quello che si chiama sleddog.

Slittino mon amour

A Monte Cavallo presso Vipiteno, Alto Adige, esiste una pista di ben 10 km dedicata alla discesa con lo slittino. Si tratta del tracciato più lungo d’Italia per questa specialità. La partenza della pista si trova di fianco alla stazione d'arrivo della cabinovia di Monte Cavallo, a 1.860 metri di altezza. La pista conduce per 900 metri di dislivello attraverso un bosco fino alla stazione a valle della medesima cabinovia.

Ogni venerdì sera la pista da slittino sul Monte Cavallo è illuminata fino a mezzanotte, la cabinovia è in funzione dalle ore 19 alle ore 22 e i gestori delle malghe e dei rifugi offrono momenti dedicati per tutta la famiglia.

Tutti i lunedì dalle 17.00 alle 18.00 invece, a Livigno è possibile dare libero sfogo alla voglia di divertimento con gli slittini sulla Skilift San Rocco. La cima sarà raggiungibile con la comoda seggiovia mentre la pista sarà appositamente innevata per poter slittare in tutta sicurezza dopo il calar del sole. L'attività è rivolta a tutti e, nonostante la prenotazione non sia necessaria, richiede una quota di 4 euro che comprende il noleggio dello slittino e vin brulè o cioccolata alla partenza dell’impianto.

Su e giù sulla pista illuminata più lunga d'Europa

In settimana sciare durante la giornata può diventare davvero complicato. Per questo ll Baradello, del comprensorio Aprica&Corteno, ha realizzato l’illuminazione notturna sulla pista da sci Superpanoramica che con i suoi 6 chilometri è considerata la pista illuminata più lunga d’Europa. La pista e l’impianto di risalita sono aperti ogni giovedì e sabato dalle 19.30 alle 23, per dare inizio a un long weekend sugli sci con una discesa in notturna post lavoro. Il venerdì dalle 17.15 alle 21.30 sarà garantita solo l’illuminazione, per dare la possibilità di vivere un’esperienza in notturna agli appassionati di scialpinismo e ciaspole al costo di 5 euro. Lo skipass notturno costa 19 euro per gli adulti, 16 per i senior, 14 per gli Junior e 11 per i Baby.

Hai visto che luna?

Sotto il titolo “Snowmoon”, nei dintorni di Madonna di Campiglio e in suggestivi boschi tra i monti della Valle del Chiese, sono promosse le passeggiate sulla neve nelle notti di luna piena. A seconda delle condizioni della neve sarà possibile effettuare queste escursioni con o senza ciaspole, ma sempre accompagnati da una guida alpina. Raggiunta una radura prescelta, accompagneranno la suggestiva escursione l'ascolto di musica e poesie dedicate alla luna attraverso l'utilizzo di cuffie wireless, ristoro e vin brulé. Un momento suggestivo per vivere panorami mozzafiato resi ancora più magici dai raggi lunari e il silenzio della notte.

