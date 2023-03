Brexit: arriva il visto a pagamento per entrare in Gran Bretagna

La libera circolazione per gli europei in Gran Bretagna sarà presto un ricordo. Il governo britannico ha infatti annunciato che dal 2024 i cittadini europei non residenti negli UK saranno tenuti a presentare un permesso a pagamento per accedere al Paese.

L’ETA (Electronic System Travel Authorization) funzionerà in maniera simile all’ESTA necessario per entrare negli Stati Uniti. Durerà 90 giorni e costerà 10 sterline. Il governo britannico precisa però che il pagamento avrà una scadenza di due anni. Chi lo pagherà una volta, insomma, non dovrà farlo per 24 mesi.

Secondo l’Home Office, dal momento dell’attivazione, ci saranno 30 milioni di richieste da processare ogni anno. «Il processo dell’Eta sarà molto rapido e basterà una app sul cellulare. I viaggiatori stranieri potranno arrivare più volte nel Paese durante i due anni» hanno inoltre precisato.

I primi a utilizzare questo strumento saranno gli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo (cioè Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar) e la Giordania. In particolare i visitatori del Qatar saranno i primi a poter richiedere l'Eta nell'ottobre 2023.

«Gli Eta miglioreranno la sicurezza delle nostre frontiere aumentando le nostre conoscenze su coloro che cercano di entrare nel Regno Unito e impedendo l'arrivo di coloro che rappresentano una minaccia» ha commentato il ministro dell’Immigrazione Robert Jenrick.