Oscar 2023: i look più belli della serata

Reduce da un’edizione passata che ha visto come protagonista il pugno che l’attore Will Smith ha sferrato contro Chris Rock, sembra che questa volta l’Academy voglia rassicurarci già dall’inizio scegliendo infatti un colore caldo e tenue come sfondo per la passerella degli ospiti.

La presentatrice Nicole Kidman ha scelto un abito nero Giorgio Armani Privé, interamente ricamato in paillettes e caratterizzato da grandi rose di perline argentate sulla spalla e in vita.

Anche l’attore Ke Huy Quan candidato come miglior attore non protagonista per il film Everything Everywhere All at Once ha scelto Giorgio Armani per l’occasione, nel dettaglio uno smoking nero della collezione Made to Measure con revere sciallato e rifinito.

Fiera sostenitrice dei suoi ideali, questa volta Cate Blanchett indossa un top asimmetrico in velluto blu proveniente da un archivio segreto e inedito, mentre la lunga gonna in doppio raso nero è completamente sostenibile, il tutto firmato Louis Vuitton.

L’attrice americana Elizabeth Banks è elegante e sicuramente non banale in un abito nero e avorio firmato Vivienne Westwood e composto da un corsetto drappeggiato con fiocco e coda in taffetà nero, sotto una gonna a sirena in satin.

La cantante e attrice Lady Gaga ha indossato un abito da sera della nuova collezione Autunno-Inverno 2023 di Versace, con top bustier in tulle semitrasparente e gonna a trapezio che le abbraccia i fianchi, realizzata in lana-seta con sbalzo frontale e cintura 'nastro Gianni' con dettaglio Medusa ’95.

L’attore Andrew Garfield, nominato tra le 100 persone più influenti al mondo dal TIME Magazine, ha optato per un tuxedo nero doppio petto Fendi Made to Measure con dettagli in satin accompagnandolo a un paio di stringate in pelle verniciata.

Rihanna è tornata per stupirci con look premaman, questa volta in Alaïa che firma per la cantante un completo in pelle marrone scuro con dettagli cut out sui fianchi.

Calcando il tappeto con una raffinatezza che solo Prada può donare, l’attrice Hong Chau, nominata nella categoria Best Actress in a Supporting Role per The Whale, ha indossato un abito in raso tec rosa con ampio strascico, impreziosito da un ricamo all-over di frange e paillettes nere.

L’attore italiano Lorenzo Zurzolo invece sceglie Gucci per la notte degli Oscar, optando per una giacca impreziosita da cristalli ricamati raffiguranti le costellazioni, una camicia color perla, fiocco al collo e scarpe in vernice nera.

Mostrando come sempre un savoir-faire che può caratterizzare solo la maison Dior, l’attrice Michelle Yeoh, prima donna asiatica a vincere il premio come miglior attrice protagonista, indossa un abito Haute Couture dove una cascata di piume sono protagoniste su organza di seta color avorio. Realizzato e rifinito a mano, ha richiesto più di 450 ore di ricamo.