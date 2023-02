Moda Uomo: fra eleganza e dinamismo nello stile contemporaneo

Il guardaroba formale per l’uomo nella primavera estate 2023 suggerisce un ritorno al savoir-faire artigianale, ai capi fatti per durare e per essere vissuti a dispetto delle stagioni. Rivisitati in modo da vivere con agio la vita dinamica quotidiana, grazie agli interessanti mix fra lavorazioni all’avanguardia e tessuti nobili. Abiti, capospalla e giacche di design, leggeri e confortevoli sulla silhouette definita, camiceria e alternative in maglia, sono indossati insieme a comodi pantaloni formali.

Accanto a pattern geometrici e qualche effetto grafico tridimensionale, il trend stilistico si concentra sul colore pieno, quello delle eleganti tonalità neutre e del bianco, dei beige panama fino alle intensità più terracee, sulle sfumature di grigi, azzurri e verdi cerulei oppure rosa tiepidi e polverosi. L’innovazione procede nel rispetto dei codici della cultura sartoriale, un modo corale per certificare l'eccellenza e l’alta qualità del settore.

I capi, ben costruiti eppure comodi e leggeri nella vestibilità, fanno della rifinitura e dei dettagli il perno di questo ritrovato stile perbene che reinterpretai codici del menswear secondo il proprio gusto personale: dall’inflessione sportiva al dettaglio fashion, fino al rigoroso rispetto per la tradizione classica.

L’uomo che vive la città è pronto per adattare il suo look sulle 24ore, a partire al volo per una occasione business o a concludere la giornata in uno dei locali o ristoranti di tendenza; nulla lo coglie impreparato sul fronte dello stile.

Benvenuti allora a questi completi senza tempo, talismani di fair play quotidiano, fatti per essere vissuti e conservati in un guardaroba da adattare negli anni.

Stilisti e brand sono tutti d’accordo nel comparto moda uomo a celebrare all’unisono la simbiosi naturale tra eleganza e saper fare. Un ritorno alle origini del ben vestire? Una protezione e rivalorizzazione del know-how artigianale per moderne riletture?

Non resta che indossarli e provare se sono degni compagni del dinamico odierno quotidiano.