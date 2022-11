Nuove sneakers sempre più high tech

Voluminose e stravaganti come mai viste prima: le ultime tendenze sneakers prediligono scarpe dalla suola alta e piccoli dettagli che le rendono ben riconoscibili.

Versace e Giuseppe Zanotti

È infatti lampante il richiamo del brand nella nuova sneaker Odissea in casa Versace, con il volto della Medusa in rilievo poggiata su un innovativo modello high tech dal taglio futuristico. I colori scelti, dal blu oltremare all’argento metallizzato, rispecchiano al meglio la forte l’identità visiva dal marchio.

In seguito al debutto dello scorso anno, la nuova versione della sneaker Cobra di Giuseppe Zanotti non passa certo inosservata. Presentata nelle classiche colorazione bianca e nera, questa volta il serpente che circonda la scarpa è rivestito da una patina color oro che risalta le squame e lo rende protagonista.

Moncler e Alexander McQueen

La nuova collezione di Moncler ha origini alpine, protagoniste sono le Tailgrip, caratterizzate da una suola robusta e resistente, perfette per percorsi ad alta quota. Nel dettaglio, il nuovo modello unisex low-top Trailgrip GTX permette di affrontare esperienze in qualsiasi condizione climatica grazie alla tecnologia GORE-TEX - una particolare membrana impermeabile con un’altissima resistenza allo strappo - con suola e soletta studiate per garantire il massimo comfort.

Anche Alexander McQueen presenta Spring Runner, la nuova scarpa dalla suola importante ma con uno stile più classico, caratterizzata dal logo posto ai lati e viene presentata in pelle nera o bianca.

Off-White x Church's e Palm Angels

La collaborazione tra Off-White e Church’s ha un aspetto fresco e originale: i due grandi classici dell’azienda di calzature, la derby Shannon e la brogue Burwood, vengono reinterpretati in stile urban. La nuova derby è caratterizzata da motivi a forbice e linee da cucito bianche che ricordano i segni della modellistica, mentre la Burwood accosta alla suola robusta dei lacci rosa dettagliati con virgolette, design distintivo di Off-White.

Palm Angeles celebra la libertà, nel senso più ampio del termine: la University Sneaker deve il suo nome al concetto «Academic freedom» proprio perché la libertà di fonda sulla conoscenza. Con un certo design nostalgico ispirato dai look degli universitari che passeggiavano nei college americani. La University si presenta in varie combinazioni di colore, tutte tonalità che ci riportano negli anni Ottanta.

Nike x MMW 005 e MM6 Maison Margiela x Salomon

Le nuove Nike x MMW 005 high tech hanno un design ricercato, linee e forme originali danno vita a una scarpa versatile e comoda. Con una suola a doppia schiuma che contiene una piastra di stabilità offrono un comfort immediato.

Maison Margiela scrive con Salomon il primo capitolo di una nuova collaborazione che fa sfilare in passerella due nuove silhouette dai colori accesi. La sneaker MM6 Maison Margiela x Salomon Cross Low è una slip-on in rete dal design moderno, mentre il modello High abbraccia la caviglia e garantisce massima stabilità, entrambe perfette sia per spazi urbani che paesaggi alpini.

Balenciaga e Andrea Pompilio x Onitsuka Tiger

Sono otto gli stampi necessari per creare la suola dell’attesa Unicorn di Balmain: caratterizzate dalla punta spigolosa, risaltano le tre bande laterali che oltre a essere un elemento di design, consentono alla scarpa di cullare il piede garantendo una vestibilità fuori dal comune.

Acromount Knit è la nuova scarpa di Andrea Pompilio x Onitsuka Tiger. Dal design minimal, avvolge il piede grazie al tessuto tecnico ed è caratterizzata da stampe flame sulla punta.

Givenchy e MSGM x Acupuncture

Originariamente concepita dal direttore creativo Matthew M. Williams e diventata velocemente un must della maison Givenchy, oggi la nuova TK-360+ si presenta come una variante universale. Costruita in un unico pezzo, ha una forma distintiva che presenta scanalature dinamiche dai colori freschi e contrastanti garantendo un profilo elegante.

MSGM e Acupuncture si incontrano per reinterpretare le iconice NYU Slides. Fondendo l’estetica street dalla suola importante caratterizzata dal pattern brick, con l’estetica punk che viene rappresentata tramite le fiamme, il pile e dal nome stesso - NYU, not your usual shitty- caratterizzate dai toni accesi del giallo, del viola e dell’arancio.

Puma x Ferrari e Dior

Nella sfilata uomo FW22/23 di Dior viene presentata la nuova sneaker b101, dalle linee contemporanee abbina vitello liscio e scamosciato. Con toni chiari e delicati, la nuova scarpa rende omaggio alla maison stessa firmandosi su linguetta, tacco e suola.

Puma e Ferrari presentano la terza generazione delle iconiche ION F, fondendo materiali unici e design d’élite. L’ispirazione per la silhouette arriva dall’ala anteriore della pionieristica sporcar SF90 Stradale di Ferrari. La ION F Hybrid è rifinita principalmente in nero con la caratteristica grafica pixel di ispirazione digitale, mentre la ION F Puff sceglie il rosso e il bianco in neoprene con dettagli in rilievo personalizzati.