Paris Fashion Week: l'omaggio di Dior a Yves Saint Laurent

Le parole scritte da T.S. Eliot nel 1922 nel suo capolavoro La terra desolata (recitate per l’occasione dagli attori Robert Pattinson e Gwendoline Christie) riecheggiano nella tenda allestita a Place de la Concorde, in un freddo venerdì parigino.

Inizia così la presentazione della collezione autunno/inverno 2023 disegnata da Kim Jones per Dior. Il creativo, a capo della linea uomo dal 2018, sceglie il suo poema preferito per raccontare i capi in passerella e della motivazione dietro la sua decisione dice: «Il ciclo di una casa di moda riguarda la rigenerazione e il ringiovanimento, proprio come il ciclo della moda stessa. C'è sempre qualcosa del passato nel presente e nel futuro e Dior non è da meno».

«In questa collezione abbiamo voluto guardare alla rigenerazione della Maison dopo la morte del signor Dior e al suo ringiovanimento con Yves Saint Laurent - il suo erede prescelto - tracciando un parallelo nella letteratura, attraverso immagini e temi della terra desolata. È il luogo in cui un vecchio mondo incontra un nuovo mondo, in cambiamento e in evoluzione».

Al caos causato dall’arrivo del nuovo ambassador della Maison, Park Jimin, accompagnato dall’amico (e altro membro dei BTS) Jung Hoseok, si contrappone la dolce lentezza dell’acqua (rappresentata dal Tamigi così come dalla Senna) il cui flusso riflette quello dalla moda e diventa tema centrale per i capi in passerella.

Ma c’è anche un riflesso del dinamismo ricercato da Yves Saint Laurent, il couturier più giovane al mondo, «il piccolo principe dagli occhi pervinca che ha salvato al moda francese», che a soli 21 anni assunse la guida di Dior.

Alcuni dei capi presentati vengono così presi dall’archivio della prima sfilata di Saint Laurent - tenutasi 65 anni fa, il 30 gennaio 1958 - trasposti e trasformati dall’approccio contemporaneo di Jones. Il top alla marinara dell'ensemble parigino del couturier viene alleggerito dal twill di cavalleria e diventa anche un camice da pescatore allungato; la sartorialità off-the-shoulder viene reinterpretata attraverso un completo di lana, parte di una nuova silhouette e di un nuovo ensemble ricorrente; il cappotto passe partout con il suo collo allentato ora è avvolto in un nuovo tweed donegal fiammato con l'aggiunta di maniche aperte con zip.

Il mélange dei capi è radicato in una tavolozza di colori riservata composta da bianco tenue, marrone cioccolato, nero e grigio ardesia. Allo stesso tempo, il tradizionale linguaggio vernacolare della maglieria viene sovvertito attraverso un approccio scultoreo allo styling e al drappeggio, insieme a una fusione del tailoring.

In contrappunto, nuovi pezzi sorprendenti come scarpe e stivali stampati in 3D e capispalla utilitari archetipici della marineria estendono la portata del savoir-faire della Maison a un livello contemporaneo senza precedenti. Mentre le borse assumono un'idea di discrezione, eleganza e precisione, spogliate di elementi estranei con una costruzione a scatola in vernis - un'eco dell'impegno di Yves Saint Laurent per la semplificazione moderna.

Le storie degli uomini immaginati da Kim Jones per Dior finiscono così per intrecciarsi con una fusione di maschile e femminile, con le tradizioni sartoriali e i materiali britannici che si incontrano con quelli dell'haute couture tailleur. Il tutto infuso da un senso di movimento, modernità, praticità e facilità, una semplificazione dall'eccesso verso un amalgama di formale e casual nei singoli capi.

Le silhouette sono ammorbidite e malleabili, mentre gli abiti sono ibridati e metamorfosati, indossati in modi individuali con l'agenzia di chi li indossa. Una disinvoltura di base che cela la precisione e la complessità di una collezione che non appare mai eccessivamente complicata.