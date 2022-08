Grazie a Plus ognuno può diventare stilista di se stesso

Plus è un progetto di personalizzazione messo a disposizione del mondo della moda, che si distingue per l’attenzione ai dettagli, l’utilizzo di materiali di alta qualità e grande innovazione tecnica. Nata nel 2020, da un’idea di Ibrahim Fadi, che oggi veste il ruolo di ceo, Plus è parte di Seriplanet, la prima azienda a utilizzare la stampa digitale e serigrafica su prodotti di pelle assemblati come calzature e borse.

A quali bisogni vuole dare risposta Plus?

Plus risponde all'esigenza di avere un prodotto personalizzabile ed esclusivo in brevissimo tempo e totalmente Made in Italy.

La scelta del nome è stata molto importante. Cosa significa “Plus”?

Dare un nome a un progetto è il primo passo per definirlo. Il nome definisce chi, o meglio, cosa siamo. "Plus" significa "qualcosa in più o in aggiunta" e rappresenta ciò che la nostra creatività e le nostre idee portano nel mondo della moda. “Plus” è il titolo dei prodotti che offriamo.

A chi si rivolge Plus?

Plus si rivolge a un pubblico attento ai dettagli e alla qualità, amante della creatività in tutte le sue forme. Oltre a proporre grafiche pre-definite, Plus permette al proprio cliente di dare libero sfogo alla creatività e alla personalizzazione dei prodotti scelti.





Creatività e passione sono alla base del brand. Quanto è importante per il cliente esprimere se stesso e sentirsi unico?

Unicità ed espressione di sé sono due valori fondamentali del brand. Per Plus è importante che tutti possano esprimersi come vogliono e non come impone la società. Questo può riflettersi meglio nella frase “wear your heart on your sleeve”.

Plus è completamente Made in Italy. Quanto è importante una produzione tutta italiana?

Plus è orgoglioso di essere 100% hand Made in Italy. Questo è estremamente importante per valorizzare l'eccellenza e la qualità italiana del settore manifatturiero.

Abbiamo già visto tre “edition”. Quali sono i progetti per il futuro?

I progetti futuri saranno ispirati dal futuro stesso. Oltre alle calzature, Plus amplierà la sua proposta con una linea di abbigliamento, anch'essa totalmente personalizzabile.